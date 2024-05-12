Шестеро погибли, 16 спасены: как рухнул подъезд десятиэтажки в Белгороде и что происходит на месте ЧП — в одном видео

Из-под обломков рухнувшего подъезда в Белгороде достали тела пятерых человек. Разбор завалов продолжается.
Подъезд десятиэтажки рухнул в результате ракетной атаки. В 11:20 в городе объявили пятый за день сигнал ракетной опасности со стороны ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, в 11:40 средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет повредили жилой дом.
Обрушились 40 квартир. При разборе завалов на спасателей рухнула крыша. Как сообщили в МЧС, трое сотрудников получили травмы.
— Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет. — написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Позже в МЧС сообщили, что из-под завалов достали еще троих погибших.
Территорию вокруг поврежденного дома оцепили, так как есть вероятность дальнейшего обрушения здания. Жителей остальных подъездов в этом доме уже эвакуировали. Спасатели продолжают работу на месте ЧП, так как под завалами еще могут оставаться до десяти человек.
Как рухнул подъезд и что сейчас происходит на месте трагедии — смотрите в видео чуть выше.