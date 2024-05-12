Шестеро погибли, 16 спасены: как рухнул подъезд десятиэтажки в Белгороде и что происходит на месте ЧП — в одном видео

Подъезд десятиэтажки рухнул в результате ракетной атаки. В 11:20 в городе объявили пятый за день сигнал ракетной опасности со стороны ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, в 11:40 средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет повредили жилой дом.