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Криминал Второе уголовное дело завели на министра ЖКХ Новосибирской области — он все еще под арестом

Второе уголовное дело завели на министра ЖКХ Новосибирской области — он все еще под арестом

Оба дела связаны с региональным мусорным оператором

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Дениса Архипова арестовали в марте

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отошении министра ЖКХ региона Дениса Архипова из-за превышения полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После прокурорской проверки следователь ГУ МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «е», части 3, статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— Установлено, что министр ЖКХиЭ Новосибирской области Денис Архипов в отсутствие полномочий в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, министр знал, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора и не может в дальнейшем осуществлять деятельность. При этом на достижения целей этой деятельности из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей.

В последующем часть этих денежных средств была возращена в бюджет региона. Следствие считает, что в результате бюджету области нанесен ущерб в размере 6,3 миллионов рублей.

В марте стало известно, что на Дениса Архипова завели уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. Оба дела связаны с бывшим оператором «Экологией-Новосибирск». Корреспондент НГС Павел Тиунов два месяца назад изучил хронологию мусорной проблемы, пообщался с участниками рынка, экспертами и постарался ответить на вопрос, почему Архипова арестовали именно сейчас, несмотря на то, что жалобы на министерство сыпались в течение нескольких лет.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Денис Архипов Новосибирск Прокуратура
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