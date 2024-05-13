Второе уголовное дело завели на министра ЖКХ Новосибирской области — он все еще под арестом

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отошении министра ЖКХ региона Дениса Архипова из-за превышения полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
После прокурорской проверки следователь ГУ МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело по пункту «е», части 3, статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
— Установлено, что министр ЖКХиЭ Новосибирской области Денис Архипов в отсутствие полномочий в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, министр знал, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора и не может в дальнейшем осуществлять деятельность. При этом на достижения целей этой деятельности из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей.
В последующем часть этих денежных средств была возращена в бюджет региона. Следствие считает, что в результате бюджету области нанесен ущерб в размере 6,3 миллионов рублей.
В марте стало известно, что на Дениса Архипова завели уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. Оба дела связаны с бывшим оператором «Экологией-Новосибирск». Корреспондент НГС Павел Тиунов два месяца назад изучил хронологию мусорной проблемы, пообщался с участниками рынка, экспертами и постарался ответить на вопрос, почему Архипова арестовали именно сейчас, несмотря на то, что жалобы на министерство сыпались в течение нескольких лет.