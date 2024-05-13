Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность

Ранее эту должность занимал Николай Патрушев. Он освобожден от нее указом президента в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Песков пообещал, что Кремль объявит о его новом назначении в ближайшее время. Он подчеркнул, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов останется на месте.