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Политика Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность

Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность

В Кремле объяснили решение о замене министра обороны

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О кадровых перестановках стало известно 12 мая

Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность. Он назначил его секретарем Совета безопасности РФ.

Ранее эту должность занимал Николай Патрушев. Он освобожден от нее указом президента в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Песков пообещал, что Кремль объявит о его новом назначении в ближайшее время. Он подчеркнул, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов останется на месте.

Президент предложил на должность нового министра обороны Андрея Белоусова. Белоусов по образованию экономист. Он уже занимал посты министра экономического развития, помощника президента и первого вице-премьера.

— Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, — заявил Песков.

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