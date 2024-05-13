Опять работа? Когда нас ждут следующие длинные выходные

В июне у нас будет лишний день на то, чтобы поваляться в кровати вместе с котофеем Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и после майских праздников, благодаря которым у нас оказалось две коротких недели, хочется задать только один вопрос: а когда снова отдыхать?



К сожалению, настолько длинных выходных ждать нам еще долго — в ближайшие месяцы придется работать полноценную пятидневку, а длинные праздники начнутся только в декабре.



Но это не значит, что в этом году совсем закончились праздники. Так, уже в следующем месяце мы всей страной будем отмечать День России 12 июня, из-за чего у нас появится дополнительный выходной день посреди недели.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Не стоит забывать, что по закону перед праздником наступает сокращенный рабочий день — так что 11 июня многие закончат работать на час раньше. В профессии-исключения попадают сотрудники медучреждений, общественного транспорта, СМИ и некоторых других профессий — они закончат работу как всегда.