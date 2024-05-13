НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 756мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Водитель погиб в ДТП на левом берегу

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Антирейтинг микрорайонов
Летний отдых для детей
Как строили метро
Делают город круче
Хам на блатном Land Cruiser
Как строят развязку
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Работа Опять работа? Когда нас ждут следующие длинные выходные

Опять работа? Когда нас ждут следующие длинные выходные

Публикуем рабочий календарь на июнь

1 126
Написать комментарий
В июне у нас будет лишний день на то, чтобы поваляться в кровати вместе с котофеем

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и после майских праздников, благодаря которым у нас оказалось две коротких недели, хочется задать только один вопрос: а когда снова отдыхать?

К сожалению, настолько длинных выходных ждать нам еще долго — в ближайшие месяцы придется работать полноценную пятидневку, а длинные праздники начнутся только в декабре.

Но это не значит, что в этом году совсем закончились праздники. Так, уже в следующем месяце мы всей страной будем отмечать День России 12 июня, из-за чего у нас появится дополнительный выходной день посреди недели.

Не стоит забывать, что по закону перед праздником наступает сокращенный рабочий день — так что 11 июня многие закончат работать на час раньше. В профессии-исключения попадают сотрудники медучреждений, общественного транспорта, СМИ и некоторых других профессий — они закончат работу как всегда.

Ждете следующей сокращенной недели?

Еще бы: майские только закончились, а я уже устал.
Хорошо отдохнули, пора и хорошо поработать.
Сколько можно отдыхать уже, наконец-то поработаем.
У меня на работе свой календарь, от праздников не зависящий.
А я не работаю, у меня каждый день — праздник.

ПО ТЕМЕ
Календарь Июнь Праздник Выходные Работа Отдых Производственный календарь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Джон,  35

Анна,  31

Роман,  30

Сергей Симбирцев,  41

Марина,  38

ХулигаН,  45

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление