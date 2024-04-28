С самоката вверх тормашками: кроссовер сбил парня и девушку на переходе в центре Новосибирска — видео

15-летняя девушка попала в больницу с травмами Источник: АСТ-54 Black / Telegram











27 апреля в центре Новосибирска водитель кроссовера сбил молодых парня и девушку на электросамокате. Они ехали на зеленый сигнал светофора, но не стали спешиваться, как этого требуют ПДД при пересечении пешеходного перехода. Сегодня автомобильный паблик «АСТ-54» выложил видеозапись дорожного происшествия.



ДТП произошло на пересечении Свердлова с Красным проспектом Источник: АСТ-54 Black / Telegram

От столкновения подростков отбросило, 15-летняя пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу.



— Велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мобильности, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись, — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД, комментируя это дорожное происшествие. Разбор в его обстоятельствах на момент публикации не завершен.



Ранее мы изучили несколько ДТП с участием самокатчиков и скутеристов: какие правила были нарушены и кто виноват.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.