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Дороги и транспорт С самоката вверх тормашками: кроссовер сбил парня и девушку на переходе в центре Новосибирска — видео

С самоката вверх тормашками: кроссовер сбил парня и девушку на переходе в центре Новосибирска — видео

Водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, но самокатчики не стали спешиваться

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15-летняя девушка попала в больницу с травмами

27 апреля в центре Новосибирска водитель кроссовера сбил молодых парня и девушку на электросамокате. Они ехали на зеленый сигнал светофора, но не стали спешиваться, как этого требуют ПДД при пересечении пешеходного перехода. Сегодня автомобильный паблик «АСТ-54» выложил видеозапись дорожного происшествия.

ДТП произошло на пересечении Свердлова с Красным проспектом

От столкновения подростков отбросило, 15-летняя пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу.

— Велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мобильности, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись, — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД, комментируя это дорожное происшествие. Разбор в его обстоятельствах на момент публикации не завершен.

Ранее мы изучили несколько ДТП с участием самокатчиков и скутеристов: какие правила были нарушены и кто виноват.

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