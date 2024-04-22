«Группа разбора»: смотрим две нетипичные аварии с самокатчиками и выясняем, кто прав

Момент, когда автомобиль сбивает самокатчика Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com











С новым теплым сезоном на дорогах вновь появились «средства индивидуальной мобильности» — самокаты, скутеры, моноколеса и так далее. И, конечно, не заставили себя ждать новые инциденты с этими «средствами»: в «Группе разбора» посмотрим записи столкновений самокатчиков и скутеристов с автомобилями — какие правила там были нарушены и кто виноват.



Вот обычный нерегулируемый пешеходный переход на двухполосной дороге, справа к переходу приближается девушка на электросамокате. Не сбавляя скорости и не оглядываясь по сторонам она вылетает на переход и врезается в «Газель» — еще повезло, что она попадает не на капот, не под колеса, а получает скользящий удар о боковину автомобиля. Внимательно посмотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Во втором эпизоде мы видим парня на скутере, который тоже, не сбавляя скорости, технично вписывается в кроссовер Mitsubishi Outlander. Тоже повезло, что попал не под колеса, удар получился по касательной.



Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Обратите внимание, девушка на самокате, когда вылетает на переход, скрыта для водителя «Газели» высоким кузовом встречного фургона, который едет перед белым кроссовером. Поэтому водитель ее не видит до последнего момента и не успевает остановиться перед зеброй.



— В первом эпизоде очевидно нарушил водитель вот этого средства индивидуальной мобильности, поскольку пунктом 24.8 ПДД им запрещено двигаться по пешеходному переходу. И водитель «Газели» просто не смог избежать наезда. В особо тяжелых случаях могут проводиться следственные эксперименты, имелась ли у водителя техническая возможность избежать наезда, — говорит Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

— Очевидно виноват водитель электросамоката. Сейчас, согласно ПДД, электросамокат является транспортным средством, а тот, кто им управляет, является водителем. Так вот, в данной ситуации водитель электросамоката не имел права переезжать по переходу. Также обзор водителю газели закрывал фургон, он просто не мог видеть быстро перемещающийся по зебре самокат. Уверен, что признают виновным самокатчика, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

24.8. Велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), и водителям мопедов запрещается <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.



Смысл вышеупомянутого пункта правил заключается в том, что на переходах самокатчикам следует останавливаться и переводить свой самокат через дорогу пешим ходом, так же как и велосипедистам. Во втором же случае видно, что водитель кроссовера заезжает на кольцо под знак «уступи дорогу», но в момент столкновения уже является движущимся по кольцу транспортным средством.

— Кто там когда въехал на кольцо и уже находился на кольце? Если водитель автомобиля уже находился на кольце, то тогда можно увидеть, что он находится справа от водителя мопеда, который пересекает перекресток, как ему хочется. Замечу, что выезд с перекрестка осуществляется с крайнего правого ряда. Здесь посложней, тут можно говорить о вине обоих водителей, суд может определять их доли вины, — объясняет Денис Садовский.

— Столкновение с мопедом произошло уже на кругу, так что надо смотреть именно движение на круге. Конечно, водитель мопеда хотел съехать с круга в нарушение ПДД, но пока всё выглядит так, что водитель автомобиля перестраивался на перекрестке с круговым движением и совершил столкновение с мопедом. Мопед, несмотря на траекторию, находился в своей полосе движения, а водитель авто перестраивался, совершал маневр и не убедился в его безопасности. Так что здесь будет виноват автомобилист, — считает Петр Шкуматов.

Как бы там ни было, в новом теплом сезоне водителям стоит помнить, что на дорогах опять где-то прячутся самокатчики и прочие юркие объекты, которые в любой момент могут выкатиться под колеса — будьте бдительней и осторожней. А самокатчикам — ездите помедленней, чтобы вас было видно.

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