«Его кровать надо сжигать». Зрители вступились за сибиряка с «Новой фабрики звезд» — другие участники его травили

Оба раза в номинациях Никита Уфимцев исполнял песни собственного сочинения Источник: AILUN / vk.com











Пребывание уроженца Алтайского края Никиты Уфимцева на телепроекте «Новая фабрика звезд» неожиданно обернулось скандалами. Вначале он едва не оказался за бортом шоу, которое еще даже не успело начаться, дважды попадал в претенденты на вылет, при этом конкуренцию ему составляли звездные отпрыски (например, сын Канделаки), подвергался критике со стороны участников, а после покинул шоу, проиграв племяннице Гарика Мартиросяна и сыну Михаила Круга. Но даже после ухода с «Фабрики» Никиту Уфимцева продолжили обсуждать. Поведение участников, обзывавших сибиряка из деревни матерными словами и предлагавшими сжечь его кровать, возмутило многих телезрителей. Причем возмущение оказалось настолько мощным, что дошло до самих фабрикантов — со стрессом справились не все из них. Рассказываем детали громкого скандала.



Как Никита Уфимцев попал на шоу и как его покинул

19-летний Никита Уфимцев родился в селе Волчиха Алтайского края, а пару лет назад он переехал в Москву, чтобы заниматься творчеством. На «Новой фабрике звезд» он оказался в меньшинстве: основная часть участников — это жители столицы, уже имеющие опыт выступлений и участия в других проектах, а также дети звездных родителей. Например, в «Фабрике» приняли участие сын главы ТНТ Тины Канделаки Лео Канделаки, сын знаменитого шансон-исполнителя Михаила Круга Александр Круг, племянница одного из основателей и ключевых продюсеров Comedy Club Production Гарика Мартиросяна (который задействован в проекте как член жюри) Нонна Еганян, сын балетмейстера Большого театра Сергея Филина Александр Филин и внучка бывшего председателя Конституционного суда Якутии, депутата Александра Ким-Кимэна Анастасия Ким.

Первый концерт стал отбором участников в команды наставников — Сергея Жукова и Сергея Шнурова. Уже после него Никита мог оказаться вне «Фабрики», потому что наставнику предстояло выбрать кого-то одного из оставшихся: или Никиту Уфимцева, или Лео Канделаки. Но наставник взял двоих.

— Ты, я знаю, парень у нас деревенский. У тебя мотивации больше, чем у многих городских ребят, которые приехали из разных городов страны. И у тебя есть эта возможность показать нам, что у нас есть такие места, где растут талантливые ребята, — говорил сибиряку после его выступления Сергей Жуков.

От ухода на первом отчетном концерте сибиряка спас Лео Канделаки. Сын Тины Канделаки решил уйти с проекта из-за того, что зрители обсуждали его известную семью. В последнем слове он пообещал, что добьется всего сам без проекта Источник: НОВАЯ ФАБРИКА ЗВЁЗД | ТНТ / vk.com











Сразу после этого последовала первая номинация. В нее Никита Уфимцев попал вместе с тем же Лео Канделаки. За то, чтобы остался последний, проголосовали почти все участники, но Лео Канделаки решил проект покинуть, а голоса отдал Никите Уфимцеву.



Вторую номинацию, которая случилась через несколько недель после первой, сибиряк не пережил, да и конкуренция оказалась сильной: вместе с ним претендентами на вылет стали Нонна Еганян и Александр Круг. Среди таких звездных участников Никите Уфимцеву не удалось собрать нужного количества голосов: за племянницу Гарика Мартиросяна проголосовали члены жюри, а за сына Круга, исполнившего песню о своем погибшем отце, — участники.



«Почему ты ходишь в образе плаксивой девчонки?»

Отношения на «Фабрике» с некоторыми участниками у Никиты Уфимцева оказались натянутыми. После едва не случившегося ухода с Никитой поссорилась участница Полина Быковская. Она увидела, что он болезненно переживает то, что ребята не проголосовали за него, и даже обратился к психологу. Именно содержание беседы с психологом она хотела узнать у Никиты, но, когда тот сказал, что это его личное дело, обиделась и назвала его неискренним.



Но самый серьезный конфликт у сибиряка произошел с Александром Кругом как раз на неделе, когда их обоих поставили в номинацию. Александр Круг посчитал, что Никита Уфимцев откалывается от коллектива и настойчиво просил его взрослеть. При конфликте присутствовал Александр Филин, который поддержал Круга и сказал, что Уфимцев «ведет себя как изгой».

— Тебе 19 лет, почему ты ходишь в образе плаксивой девчонки? Нет, Никит, я тебе скажу, я за тебя всегда горой стою, но просто твои поступки в последнее время... Ты говоришь, что у тебя не было друзей никогда, да? Ты понял эту проблему, почему их не было? — давил на сибиряка Александр Круг.

Александр Круг и Александр Филин во время разбирательств с Никитой Источник: «Новая фабрика звезд» / rutube.ru











Никита Уфимцев признал, что проблема может быть в нем самом.



— Ты должен осознать, почему люди так на тебя реагируют. Я из хороших побуждений тебе это говорю, почему так происходит. Проанализируй, вот прямо сейчас проанализируй. Проанализируй это, — не отставал от него Александр Круг.



— Я проанализирую — там, у себя в голове, — ответил Никита.



— Нет, проанализируй здесь, сейчас, вслух.



— Зачем?



— Проанализируй это вслух! Надо! Проанализируй сейчас это вслух, Никита, почему у тебя за годы жизни там не было друзей. Почему?

Никита же на замечания реагировал легко и признавал, что он спокойный человек Источник: «Новая фабрика звезд» / rutube.ru











После ухода Никиты оставшиеся участники иронизировали над тем, что тот не успел собрать свои вещи. Они решили поступить радикально с его кроватью — вынести ее из комнаты, избавиться от пледа и убрать матрас.



— Я предлагаю, чтобы места стало ещё больше и наконец-то вышел этот дух Никиты, мы просто сейчас возьмём кровать и вынесем её, и всё, — предложил один из участников Вадим Гладков.



— Её надо выносить, её сжигать надо! Вот как только ушёл Никита, стало гораздо больше свободного пространства, именно энергетического, — добавил Александр Круг со смехом.



Критика зрителей и слезы Александра Круга

Впрочем, после того, как все эти эпизоды попали в эфир («Фабрику» показывают с задержкой в несколько дней. — Прим. ред.), участникам стало не до смеха. На них с критикой обрушились зрители, высказывавшие свое недовольство в соцсетях проекта и личных соцсетях «фабрикантов». Больше всего досталось Александру Кругу, которого обвинили в буллинге Никиты Уфимцева.



Не выдержав давления, в одном из выпусков он расплакался в присутствии Нонны Еганян. Ей Александр Круг рассказал о негативных комментариях зрителей, где они припоминали ему конфликты с сибиряком, называли «блатным» участником и сравнивали с отцом.



— Да выложили выпуск, где мы его *** (унижали) и меня жёстко в соцсетях *** (раскритиковали). Ничего, отец бы, *** (блин), точно так же ему сказал бы за всё, — Александр Круг вытер слезы и обратился прямо в камеру. — Мы ещё на всю Россию скажем что он *** (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации), всё, ждите! Всю жизнь сравнивают... Сравнивайте, *** (блин)! Я ещё соберу свой Олимпийский!



Этот отрывок шоу увидели жители Дальнего Востока, но столичным зрителям его так и не показали.

Александр Круг не смог сдержать слез, когда столкнулся с критикой и осуждением зрителей Источник: RamusicRu / t.me











Через неделю на проект вновь пришел психолог — на это раз помощь понадобилась самому Александру Кругу. В беседе со специалистом он уверял, что они с Никитой Уфимцевым друзья, но добавил: если кто-то из поклонников спросит, что именно произошло между ними, честно расскажет об истоках конфликта.



Зрителям также не понравилось поведение Вадима Гладкова, поддержавшего Александра Круга. После критики в своей адрес он запостил в своем телеграмме видео, в котором назвал Александра Круга искренним и хорошим человеком, а также призвал «не верить всяким *** (лицам нетрадиционной ориентации)». После этого зрители стали еще яростнее критиковать участника, который, впрочем, покинул телепроект через неделю после Никиты Уфимцева.

Несмотря на то, что Никита Уфимцев ушел с «Фабрики» две недели назад, в группе «ВКонтакте» музыкального шоу вспыхивают всё новые обсуждения сибиряка. Там даже запустили хештег #вернитеНикитуУфимцева.



Среди популярных претензий зрителей к создателям проекта — участие начинающих артистов из звездных семей («блатных») и невозможность проголосовать за любимого участника — тех, кто покинет проект, определяют «фабриканты» и жюри.

Зрители также отметили, что несправедливо распределяются номера. Так, Никита Уфимцев оказался на сцене один, его сопернице Нонне Еганян поставили номер с подтанцовкой, а Александр Круг воспользовался, по мнению телезрителей, запрещенным приемом: исполнил песню в честь отца, музыку к которой написал Сергей Жуков, а затем расплакался после выступления.

Помимо того, что зрители осудили участников, конфликтовавших с Никитой, в соцсетях проекта, они также пришли в личные соцсети участников и там оставили критические комментарии Источник: НОВАЯ ФАБРИКА ЗВЁЗД | ТНТ / vk.com











Сейчас Никита Уфимцев продолжает заниматься музыкой и активно вести соцсети. После ухода с проекта на него подписались несколько тысяч человек. 19 апреля он выпустил новый сингл.



— Иногда теряя ты приобретаешь ещё больше. Спасибо за такой невероятный опыт! — написал он после своего последнего концерта на «Новой фабрике звезд».



Уже через неделю он появился на еще одном отчетном концерте, но уже в качестве зрителя. Туда он пришел с букетом, который подарил попавшей в номинацию на исключение Марии Гордеевой. В эфире ТНТ его не показали.



Журналист НГС попытался связаться с экс-«фабрикантом», чтобы узнать, как он переживал конфликты и чем занимается после ухода с шоу, но Никита Уфимцев сообщение не прочитал.

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