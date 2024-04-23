«Всегда знал, что это мое»: визажист с Затулинки попал в рейтинг Forbes — он работает с брендами и артистами

Сибиряк с детства интересовался своей будущей профессией Источник: архив Алексея Максимова











Уроженец Новосибирска, визажист и художник по гриму Алексей Максимов попал в лонг-лист российского Forbes «30 до 30» — рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до тридцати лет. Как стало известно НГС, 21-летний сибиряк родился на Затулинке и с детства интересовался своей будущей профессией. Об этом сам Максимов рассказал во время разговора корреспондентом издания.



— Родился на Затулинке, в подростковом возрасте жил, учился, оканчивал школу в Академгородке, — сказал Алексей Максимов. — Интересовался с детства. Почему увлекло — объяснить не могу, просто всегда знал, что это мое.



Сибиряк учился в гимназии №5 в Советском районе Новосибирска, а сейчас находится на 3 курсе Российского государственного аграрного университета — МСХА (РГАУ-МСХА) имени К.А. Тимирязева по направлению «менеджмент». Алексей Максимов уточнил, что переехал в Москву после 8 класса школы с мамой, но продолжал ездить в Новосибирск.



— Временно возвращался туда-сюда: Новосибирск — Москва — Новосибирск. И только после того, как сдал ЕГЭ в гимназии №5 в родном городе, окончательно перебрался в Москву и поступил в ВУЗ, — сообщил Максимов.



Молодой человек рассказал, что работает в сфере визажа два года и является самоучкой. Сибиряк начинал с публикации «роликов» в социальных сетях, в том числе TikTok, и тогда его стали замечать люди — звать к себе работать.



— Всегда работал только на себя, — подчеркнул визажист. — Свой карьерный путь начал в Москве.

Свой карьерный путь молодой человек начал в Москве Источник: Анастасия Волкова, Сергей Иванов











О том, что он оказался в рейтинге российского Forbes «30 до 30», Максимов узнал накануне, 22 апреля: информацию об этом ему прислали друзья и подписчики.



— Я работал в этот момент, поэтому толком не смог проанализировать. Но вот сейчас все поздравляют. Видимо, эта «30-ка» что-то значит, — сказал сибиряк.



В разговоре с НГС Алексей Максимов вспомнил несколько своих ярких работ и проектов. В список вошли сотрудничество с блогером Региной Тодоренко для одного из сезонов шоу «Маска» (12+), певицей Тосей Чайкиной и другое.



Певица Тося Чайкина стала первым клиентом Максимова. В 2022 году артистка пригласила его на проект после того, как увидела его ролики с макияжем, сейчас сибиряк — постоянный визажист Чайкинов, работает над ее сценическими образами, готовит к съемкам и клипам.

Кроме того, молодой человек также работал с брендами одежды Lesyanebo и ZNWR, был на показе Московской недели моды в качестве ключевого визажиста у одной из торговых марок, делал макияж для певицы Анны Романовской перед съемками клипа.



Алексей Максимов также рассказал о своих планах на будущее. Выяснилось, что визажист готовит свой курс.



— По факту сейчас все мое внимание сконцентрировано там, — объяснил молодой человек.