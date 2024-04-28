«Сына порежем, квартиру сожжём вместе с тобой»: сибирячка дала отпор телефонным мошенникам — они решили мстить

Сибирячка намерена добиваться наказания для человека, который поджёг дверь квартиры мамы Источник: читательница НГС Маргарита











Жительница Новосибирска Маргарита Пушкина оказалась в кошмаре из-за телефонных мошенников. «Стандартная» схема со звонками от якобы сотрудников силовых структур её маме обернулась реальным поджогом двери квартиры пенсионерки. Корреспондент НГС пообщался с семьей пострадавших и узнал детали произошедшего.



Спокойная жизнь сибирячки Маргариты Пушкиной резко изменилась 11 апреля, когда её маме начали звонить неизвестные. Пенсионерка находилась дома, на её телефон поступил звонок от «сотрудников Теле2», которые спросили, будет ли она продлять срок действия сим-карты. Чтобы провести операцию, женщине было необходимо назвать четыре цифры из пришедшего смс-сообщения. Пенсионерка назвала их неизвестным. Спустя время ей стали поступать новые звонки, но уже другого плана.

— Маме начали звонить люди, представились сотрудниками Росфинмониторинга, даже удостоверение прислали. Начали угрожать, говорили, что мама перевела деньги на Украину и на неё будет возбуждено уголовное дело, — рассказывает Маргарита Пушкина.

Удостоверение, которое мошенники отправили маме Маргариты Пушкиной Источник: читательница НГС Маргарита











Неизвестные начали требовать от пенсионерки перевести все средства на «безопасный счет». Её также заставили установить несколько приложений, через которые злоумышленники получили доступ к смартфону, и, фактически, начали управлять им. На экран стали выводить странные сообщения, доступ к устройству оказался почти полностью заблокирован — можно было только принимать входящие звонки.



— Мама полдня с ними разговаривала. Ей постоянно угрожали, не давали позвонить родственникам. Требовали, чтобы она пошла в ближайшее отделение Сбербанка и перевела через банкомат средства с карты на «безопасный счет», — продолжает Маргарита Пушкина.

Такое сообщение вывели на экран телефона мамы Маргариты Пушкиной Источник: читательница НГС Маргарита











Вечером в тот же день проведать бабушку отправился сын Маргариты. Молодой человек увидел, что пенсионерка постоянно разговаривает по телефону с кем-то и выхватил у неё из рук смартфон, начал отвлекать собеседников, а параллельно написал матери. Маргарита Пушкина успела перевести себе с карты мамы деньги — несколько сотен тысяч рублей накоплений. Транзакции заметили злоумышленники — посыпались новые угрозы. Домой к маме пришла сама Маргарита и, не стесняясь в выражениях, в переписке отправила неизвестных из телефона куда подальше.

На следующий день, 12 апреля, Маргарита вместе с мамой отправились по делам — необходимо было оформить документы. Оказалось, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» был взломан. Неизвестные запросили несколько справок, кредитную историю — собирались оформить несколько займов. Но не вышло. Маргарита помогла маме восстановить доступ к аккаунту и отвезла её домой.



— Прошло минут тридцать, она мне звонит: «эти снова звонят, но я трубку не беру». Я запереживала, говорю: «Если еще раз позвонят, то напиши мне, я прибегу». Проходит еще минут тридцать, я звоню, а она мне в трубку кричит: «Мне облили дверь бензином и подожгли!» — рассказывает Маргарита Пушкина.

К счастью, дверь обгорела не сильно, а женщина в квартире не пострадала Источник: читательница НГС Маргарита











Спасать бабушку побежал внук. Но загоревшуюся дверь потушила соседка: услышала странный шум в коридоре и мгновенно среагировала. Спустя время приехали сотрудники МЧС и полицейские. Они составили все протоколы, Маргарита написала заявление по факту поджога двери.



— Вечером они нам опять позвонили и спросили, ну как, мол, понравилась сожженная дверь. Я говорю, что не очень. А мне в ответ: «Ну теперь жди, мы и сына твоего порежем, и квартиру сожжем вместе с тобой», — рассказывает сибирячка.



После случившегося она снова отправилась в полицию, чтобы написать заявление по факту угроз. Заявление приняли, но на этом расследование затихло. Маргарита обратилась к старшей по дому, и она нашла видео с камер в подъезде и на территории дома. На кадры попал номер автомобиля такси, на котором приехал неизвестный вместе с синей канистрой. Он же попал на записи камер в подъезде: видно, как мужчина заходит в дом с канистрой, а спустя время убегает из подъезда, бросив ту самую канистру на площадке между первым и вторым этажами.

Источник: Читательница НГС Маргарита

После случившегося Маргарита отметила странность: звонки на телефон мамы продолжают поступать, если включен мобильный интернет. Если нет — никакие мошенники её семью не тревожат.



— Я звонила в «Теле2» узнать, с чем это связано, они сказали: а мы откуда знаем, меняйте номер телефона. Я говорю: «Ну, может, нам квартиру тогда еще поменять вдобавок», — сетует сибирячка.



После серии звонков и поджога двери Маргарита всерьез опасается и за свою жизнь, и за жизнь мамы. При этом она возмущена, что полицейские не проявляют активности по её делу. Маргарита обратилась к юристу и уже готовит заявление в прокуратуру, чтобы ускорить расследование и перестать жить в постоянном страхе.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что приняли заявления от Маргариты Пушкиной 12 и 13 апреля. Первое — по факту поджога двери и второе — по факту противоправных действий.



По обоим заявлениям проводятся доследственные проверки. По их итогам будут приняты процессуальные решение в соответствии с действующим законодательством.



Ранее НГС рассказывал историю телефонной мошенницы, которая сдала полиции своего пособника. Новосибирец ради легкого заработка отправился в Ангарск, чтобы забрать деньги у пенсионерки.

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