НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

ю-з.

 741мм 95%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,58
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

На водителей посыпались штрафы после измения схемы

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Чёрные риелторы увели квартиру
Кандидаты в шорт-лист премии
Аренда земли взлетела в 30 раз
Необычный арт-объект в парке
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия «Мы его подставили, а до этого бабушку обманули». Мошенница позвонила в сибирскую полиции и сдала своего курьера

«Мы его подставили, а до этого бабушку обманули». Мошенница позвонила в сибирскую полиции и сдала своего курьера

Парень, который выполнил задание от мошенников, приехал в Ангарск из Новосибирска

864
13 комментариев
Мошенники нашли курьера, который хотел быстро заработать

Телефонная мошенница позвонила на телефон доверия и сдала полиции своего пособника — новосибирца, который в Ангарске получил от пенсионерки 440 тысяч рублей и перевел их своим кураторам. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области. Там же опубликована запись звонка мошенницы.

Женщина, позвонившая на номер телефона доверия, назвала себя мошенницей и рассказала, что обманула ангарчанку. Пенсионерка передала курьеру 440 тысяч рублей, передают наши коллеги из Ircity.ru.

Запись звонка мошенницы на телефон доверия

— Алло, здравствуйте, мужчина. Вам наводка. Наводка на курьера. Курьера мошенников. Знаете, я мошенница, понимаете? — говорит звонившая.

— Нет, не очень понимаю, — отвечает ей оператор.

— Объясняю вам. Я мошенница. На меня работал курьер. Ваш человек с России. И он приехал в Ангарск и забрал у бабушки 440 тысяч. Он сейчас находится в ТРЦ на банкомате, на Байкальской улице, — объясняет женщина.

После этого она передала приметы курьера, назвала его имя, паспортные данные, а также назвала ТРЦ, где он находится.

При этом женщина не стала называть сведения о себе и свой адрес, хотя оператор спрашивал, куда направлять ей уведомление о том, что полиция задержала парня.

— Да нет, спасибо, не нужно, мы его подставили, — заявила женщина.

— Ага, а сначала обманули бабушку, да, вот сейчас? — спросил оператор.

— Ну, конечно, — спокойно ответила мошенница.

Примерно в это же время в Ангарске в полицию обратилась пенсионерка, у которой обманом похитили деньги — мошенница представилась медсестрой и рассказала, что родственница бабушки спровоцировала в ДТП, а, чтобы избежать проблем, нужно передать деньги «следователю».

Проверив сведения от позвонившей мошенницы, полицейские действительно задержали курьера. Выяснилось, что он уже перевел деньги своим кураторам. Теперь с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

— Ну, просто в интернете нашли меня для легкого заработка. Приехал, все забрал. В итоге я вот здесь, — прокомментировал свое задержание парень.

По информации полиции, курьеры — самое низшее звено в мошенничестве. Их роль в том, чтобы лично встретиться с обманутым человеком, забрать деньги и перечислить злоумышленникам. Для этих целей мошенники используют людей, желающих быстро заработать, которых находят через соцсети и мессенджеры. Зачастую это молодые люди, многим из которых еще не исполнилось 18 лет.

На прошлой неделе НГС рассказывал, как другой житель Новосибирска был затянут в преступление: он стал дроппером. Парень получил 2,5 тысячи от мошенников за пользованией своей картой, а затем иск на 85 тысяч от прокуратуры.

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.
ПО ТЕМЕ
Телефонные мошенники Полиция Звонок мошенника Телефон доверия Курьер
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  42

Не,  37

Shebutnoy,  51

Viktek,  35

Евгений,  31

Леонид,  28

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление