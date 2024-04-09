«Мы его подставили, а до этого бабушку обманули». Мошенница позвонила в сибирскую полиции и сдала своего курьера

Мошенники нашли курьера, который хотел быстро заработать Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Телефонная мошенница позвонила на телефон доверия и сдала полиции своего пособника — новосибирца, который в Ангарске получил от пенсионерки 440 тысяч рублей и перевел их своим кураторам. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области. Там же опубликована запись звонка мошенницы.

Женщина, позвонившая на номер телефона доверия, назвала себя мошенницей и рассказала, что обманула ангарчанку. Пенсионерка передала курьеру 440 тысяч рублей, передают наши коллеги из Ircity.ru.

Запись звонка мошенницы на телефон доверия Источник: предоставлено ГУ МВД России по Иркутской области

— Алло, здравствуйте, мужчина. Вам наводка. Наводка на курьера. Курьера мошенников. Знаете, я мошенница, понимаете? — говорит звонившая.

— Нет, не очень понимаю, — отвечает ей оператор.

— Объясняю вам. Я мошенница. На меня работал курьер. Ваш человек с России. И он приехал в Ангарск и забрал у бабушки 440 тысяч. Он сейчас находится в ТРЦ на банкомате, на Байкальской улице, — объясняет женщина.



После этого она передала приметы курьера, назвала его имя, паспортные данные, а также назвала ТРЦ, где он находится.

При этом женщина не стала называть сведения о себе и свой адрес, хотя оператор спрашивал, куда направлять ей уведомление о том, что полиция задержала парня.

— Да нет, спасибо, не нужно, мы его подставили, — заявила женщина.

— Ага, а сначала обманули бабушку, да, вот сейчас? — спросил оператор.

— Ну, конечно, — спокойно ответила мошенница.

Примерно в это же время в Ангарске в полицию обратилась пенсионерка, у которой обманом похитили деньги — мошенница представилась медсестрой и рассказала, что родственница бабушки спровоцировала в ДТП, а, чтобы избежать проблем, нужно передать деньги «следователю».



Проверив сведения от позвонившей мошенницы, полицейские действительно задержали курьера. Выяснилось, что он уже перевел деньги своим кураторам. Теперь с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

— Ну, просто в интернете нашли меня для легкого заработка. Приехал, все забрал. В итоге я вот здесь, — прокомментировал свое задержание парень.

По информации полиции, курьеры — самое низшее звено в мошенничестве. Их роль в том, чтобы лично встретиться с обманутым человеком, забрать деньги и перечислить злоумышленникам. Для этих целей мошенники используют людей, желающих быстро заработать, которых находят через соцсети и мессенджеры. Зачастую это молодые люди, многим из которых еще не исполнилось 18 лет.

На прошлой неделе НГС рассказывал, как другой житель Новосибирска был затянут в преступление: он стал дроппером. Парень получил 2,5 тысячи от мошенников за пользованией своей картой, а затем иск на 85 тысяч от прокуратуры.