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Криминал Новосибирец стал дроппером: он получил 2,5 тысячи от мошенников и иск на 85 тысяч от прокуратуры

Новосибирец стал дроппером: он получил 2,5 тысячи от мошенников и иск на 85 тысяч от прокуратуры

С помощью его карты у потерпевшего были уведены деньги

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С владельца карты решили взыскать не только пропавшую сумму денег, но и проценты за пользование средствами

В Новосибирской области суд удовлетворил иск прокурора к 18-летнему дропперу — так называют людей, которые оказывают услуги мошенникам: по своей воле и не по своей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, парень отдал свою карту мошеннику и получил за это деньги: 2,5 тысячи рублей. Но затем с помощью этой карты неизвестные обманули покупателя квадроцикла — он лишился 85 тысяч рублей с банковского счета.

По факту было возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура Ордынского района в интересах пострадавшего направила в суд исковое заявление, чтобы взыскали с дроппера 85 тысяч рублей. Также прокуратура потребовала проценты за пользование чужими деньгами. Купинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил.

Сотрудники полиции задержали в Иркутске двоих 22-летних жителей Новосибирска, которые стали курьерами у телефонных мошенников.

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Мошенники Новосибирск Дропперы Суд
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