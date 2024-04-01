Новосибирец стал дроппером: он получил 2,5 тысячи от мошенников и иск на 85 тысяч от прокуратуры

В Новосибирской области суд удовлетворил иск прокурора к 18-летнему дропперу — так называют людей, которые оказывают услуги мошенникам: по своей воле и не по своей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, парень отдал свою карту мошеннику и получил за это деньги: 2,5 тысячи рублей. Но затем с помощью этой карты неизвестные обманули покупателя квадроцикла — он лишился 85 тысяч рублей с банковского счета.
По факту было возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура Ордынского района в интересах пострадавшего направила в суд исковое заявление, чтобы взыскали с дроппера 85 тысяч рублей. Также прокуратура потребовала проценты за пользование чужими деньгами. Купинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил.
Сотрудники полиции задержали в Иркутске двоих 22-летних жителей Новосибирска, которые стали курьерами у телефонных мошенников.