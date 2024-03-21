Новосибирцы стали курьерами у мошенников: они забрали у сибирячки 5,2 миллиона рублей 8 марта — видео

Сотрудники полиции задержали в Иркутске двоих 22-летних жителей Новосибирска, которые стали курьерами у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Иркутска, её обманывали несколько месяцев. Первый звонок поступил женщине в декабре 2023 года от «службы безопасности» банка. Якобы неизвестные получили доступ к счетам женщины и теперь пытаются оформить на её имя новый кредит. Чтобы обезопасить средства женщину убедили взять «зеркальный займ» и перевести их на «резервный счет». В тот день жительница Иркутска лишились 600 тысяч рублей.
Спустя несколько недель женщине вновь позвонили — ей рассказали, что незнакомцы пытаются продать её дачу. Чтобы спасти недвижимость, дом необходимо было снять с регистрационного учета, а затем «фиктивно» продать. Все деньги нужно было «обезопасить», передав курьеру.
8 марта 2024 года женщина встретилась с курьером, которому передала 5 миллионов 200 тысяч рублей. Спустя время женщина осознала, что её обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали курьеров — ими оказались двое жителей Новосибирской области в возрасте 22 лет. Они дали признательные показания и заявили, что нашли «быстрый заработок» в одной из групп популярного интернет-мессенджера.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемые задержаны. Ведется розыск других фигурантов уголовного дела.
Ранее жителя Новосибирска задержали и отправили под стражу в Москве по подозрению в мошенничестве. У своей жертвы 22-летни парень забрал золото и наличные на 900 тысяч рублей.