Новосибирцы стали курьерами у мошенников: они забрали у сибирячки 5,2 миллиона рублей 8 марта — видео

Жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Иркутска, её обманывали несколько месяцев. Первый звонок поступил женщине в декабре 2023 года от «службы безопасности» банка. Якобы неизвестные получили доступ к счетам женщины и теперь пытаются оформить на её имя новый кредит. Чтобы обезопасить средства женщину убедили взять «зеркальный займ» и перевести их на «резервный счет». В тот день жительница Иркутска лишились 600 тысяч рублей.