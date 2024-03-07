Новосибирец стал курьером у «телефонных мошенников» — он забрал у москвички золото и деньги на 900 тысяч

69-летняя москвичка попыталась перевести деньги, но банк операцию отклонил. Женщина сообщила об этом звонившему. Тот потребовал от нее собрать ювелирные украшения и наличные. Спустя время москвичка передала ценности курьеру якобы для блокировки счета. Но на следующий день женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

