Новосибирец стал курьером у «телефонных мошенников» — он забрал у москвички золото и деньги на 900 тысяч

22-летний житель Новосибирска задержан по подозрению в мошенничестве на 900 тысяч рублей в отношение пенсионерки. Информация об этом опубликована на портале «МВД Медиа».
Установлено, что ранее на телефон 69-летней жительницы Москвы позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из федеральных ведомств. Собеседник сообщил женщине, что мошенники пытаются получить доступ к её банковским счетам, чтобы украсть деньги. Для сохранности сбережений пенсионерка должна была перевести средства на «безопасный счет».
69-летняя москвичка попыталась перевести деньги, но банк операцию отклонил. Женщина сообщила об этом звонившему. Тот потребовал от нее собрать ювелирные украшения и наличные. Спустя время москвичка передала ценности курьеру якобы для блокировки счета. Но на следующий день женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали курьера, который приходил за золотом и наличными. Им оказался 22-летний житель Новосибирска, который успел передать похищенное сообщникам. Он также дал признательные показания. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3. ст. 159 УК РФ). Суд отправил его под стражу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции ищут и других участников схемы.
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