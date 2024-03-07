В Новосибирске прокуратура наказала бизнесмена — он незаконно выдавал кредиты

В Новосибирске оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал потребительские займы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Сотрудники ведомства установили, что бизнесмен является владельцем комиссионного магазина, расположенного в Центральном районе Новосибирска. Мужчина также организовал незаконную выдачу потребительских займов населению.
— Между индивидуальным предпринимателем и гражданами заключались договора комиссии, по условиям которых выдавались денежные средства под проценты, при передаче своего имущества с возможностью последующего выкупа, —сообщили в прокуратуре.
Бизнесмен стал фигурантом административного дела о незаконной выдаче кредитов (ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ). Суд оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее жительницу Новосибирской области осудили за мошенничество с кредитами. Ей удалось обмануть три микрофинансовые организации на 30 тысяч рублей.