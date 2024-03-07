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В Новосибирске прокуратура наказала бизнесмена — он незаконно выдавал кредиты

Предприниматель пытался скрыть свою деятельность под комиссионный магазин

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Бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей

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В Новосибирске оштрафовали бизнесмена, который незаконно выдавал потребительские займы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники ведомства установили, что бизнесмен является владельцем комиссионного магазина, расположенного в Центральном районе Новосибирска. Мужчина также организовал незаконную выдачу потребительских займов населению.

— Между индивидуальным предпринимателем и гражданами заключались договора комиссии, по условиям которых выдавались денежные средства под проценты, при передаче своего имущества с возможностью последующего выкупа, —сообщили в прокуратуре.

Бизнесмен стал фигурантом административного дела о незаконной выдаче кредитов (ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ). Суд оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Новосибирской области осудили за мошенничество с кредитами. Ей удалось обмануть три микрофинансовые организации на 30 тысяч рублей.

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