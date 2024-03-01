Сибирячку осудили за мошенничество с кредитами — она обманула три МФО

В Новосибирской области вынесли приговор 48-летней жительнице города Карасука, которая обвинялась в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Полицейские рассказали, что с мая по июнь 2023 года 48-летняя женщина оформила заявки в трех микрофинансовых организациях на получение займов. При этом дама сообщила ложные сведения о месте работы и размере ежемесячного дохода. На телефон жительнице Карасука поступили уведомление об одобрении займов. На карту женщина получила 30 тысяч рублей. При этом еще в момент оформления кредитов подозреваемая знала, что не намеревается их отдавать.
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.1. ст. 159 УК РФ). Подозреваемая полностью признала вину. Какой именно вердикт вынесли сибирячке за махинации в сообщении МВД не указывается.
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