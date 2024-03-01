СЕЙЧАС -7°С
Пробки 0/10
usd 90.84
eur 98.54
СрочноВ НСО родились королевские двойняшки
Все новости
Все новости

Сибирячку осудили за мошенничество с кредитами — она обманула три МФО

48-летняя жительница Карасука призналась, что не намеревалась отдавать деньги

89

Махинации помогли женщине заработать 30 тысяч рублей

Поделиться

В Новосибирской области вынесли приговор 48-летней жительнице города Карасука, которая обвинялась в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Полицейские рассказали, что с мая по июнь 2023 года 48-летняя женщина оформила заявки в трех микрофинансовых организациях на получение займов. При этом дама сообщила ложные сведения о месте работы и размере ежемесячного дохода. На телефон жительнице Карасука поступили уведомление об одобрении займов. На карту женщина получила 30 тысяч рублей. При этом еще в момент оформления кредитов подозреваемая знала, что не намеревается их отдавать.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.1. ст. 159 УК РФ). Подозреваемая полностью признала вину. Какой именно вердикт вынесли сибирячке за махинации в сообщении МВД не указывается.

Ранее суд в Новосибирске отменил приговор директору «Горзеленхоза». Чиновница попала под суд из-за падения дерева на ребенка.

По теме

Новосибирская областьМВДМошенничество
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter