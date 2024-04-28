Тельцам — деньги на учебу, а Ракам — на бизнес. Финансовый гороскоп на май

Астрологи называют май сложным месяцем, который нужно просто пережить. Будет много проблем, потребуются воля и решительность. Отразится ли это на деньгах? После длинных выходных мы останемся без рубля в кармане? Или есть шанс подзаработать? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.
— Непредсказуемый месяц во всех отношениях, но ярче всего это будет проявляться в финансовой сфере. Денег будет то много, то мало. Поэтому стоит воздержаться от крупных покупок. А если уж тратить, то только на собственные нужды и только в начале месяца. Последний месяц весны — это очень неблагоприятный период для оформления крупных кредитов или тем более ипотеки. Вероятнее всего, будет трудно расплатиться с долгами. Они начнут расти как снежный ком, — рассуждает астролог.
Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы астролога по любовной части.
Овен
Прекрасный месяц для дополнительных заработков. Не бойтесь расширять горизонты и пользоваться случаем. Это сделает вашу жизнь более интересной и яркой.
Телец
В этом месяце финансы лучше направить на учебу. Это принесет вам больше денег, чем вы думаете. Старайтесь заниматься тем, что действительно полезно, даже если это потребует больших трат.
Близнецы
Ваши финансовые горизонты могут стать шире, чем обычно. Поэтому постарайтесь воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и побольше заработать.
Рак
Конец весны принесет вам возможность начать бизнес или просто больше заработать. Относитесь внимательно к любым предложениям, которые получите. Шанс будет даже там, где вы его сначала не заметите.
Лев
Середина мая может принести сложную ситуацию или серьезный конфликт с коллегами. Не расстраивайтесь: в конце месяца всё обернется в вашу пользу.
Дева
Ощущение нагрузки в течение всего месяца будет только нарастать. Старайтесь планировать свои дела и не перетруждаться. На самом деле от вас сейчас мало что зависит.
Весы
Обаяние в сочетании с профессионализмом — это ваш мощный инструмент, который поможет добиться успехов в делах и увеличить доход. Внимательно относитесь к партнерам и проявляйте искренний интерес к их предложениям.
Скорпион
Май начнется с финансовых изменений. Возможна небольшая встряска, но приятная. А вот после 20 мая всё будет зависеть от правильности ваших решений. Будьте внимательны к деталям.
Стрелец
Не отвлекайтесь на пустые разговоры и не позволяйте менее добросовестным коллегам влиять на вашу продуктивность. Защищайте свое время: оно сейчас напрямую конвертируется в деньги.
Козерог
Не стоит ожидать мгновенной прибыли от каждого проекта. Сохраняйте хладнокровие и упорно двигайтесь к цели. Ваш труд обязательно окупится. Не бойтесь разногласий с коллегами и партнерами.
Водолей
Будьте особенно внимательны в финансовых вопросах. Звезды напоминают об ответственности за ранее принятые решения. Неточности и недоработки могут обернуться материальными потерями.
Рыбы
Усталость и рутинные дела могут привести вас к тому, что вы упустите шанс и потеряете плоды своего труда. Не игнорируйте усталость и возьмите выходной или отпуск. Перемены к лучшему возможны только после перезагрузки.