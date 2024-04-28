Тельцам — деньги на учебу, а Ракам — на бизнес. Финансовый гороскоп на май

Астрологи называют май сложным месяцем, который нужно просто пережить. Будет много проблем, потребуются воля и решительность. Отразится ли это на деньгах? После длинных выходных мы останемся без рубля в кармане? Или есть шанс подзаработать? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой .

— Непредсказуемый месяц во всех отношениях, но ярче всего это будет проявляться в финансовой сфере. Денег будет то много, то мало. Поэтому стоит воздержаться от крупных покупок. А если уж тратить, то только на собственные нужды и только в начале месяца. Последний месяц весны — это очень неблагоприятный период для оформления крупных кредитов или тем более ипотеки. Вероятнее всего, будет трудно расплатиться с долгами. Они начнут расти как снежный ком, — рассуждает астролог.

