«Когда человек уходит в мастурбацию, страдают отношения». Честные ответы врача на стыдные вопросы о сексе

Врач Андрей Булах, как бы, удивляется: «Ну чего стеняться? Спрашивайте» Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Жизнь человека неразрывно связана с сексом, но многие стараются избегать обсуждения этой темы — просто стесняются, втайне выискивая ответы на интересующие вопросы в интернете. Мы решили, что надо преодолеть неловкость и открыто поговорить о сексе с экспертом, который в нем разбирается. На всё, о чем вы стеснялись спросить, отвечает по просьбе UFA1.RU врач Андрей Булах.



Андрей Булах — врач-сексолог, психотерапевт, акушер-гинеколог с 20-летним стажем. Возглавляет медицинский центр с академией, в которой обучает медиков.



— Влияет ли на здоровье человека то, в каком возрасте начинается сексуальная жизнь? Может быть для секса слишком рано или поздно?



— Всё зависит от полового созревания. Если мы говорим про биологический аспект, кто-то созревает в 14–15 лет, а кто-то в 17–18 лет. Это месячные у девочек, поллюции и мастурбация у мальчиков. Если половая жизнь начинается до периода созревания — это физиологически может повлиять на здоровье.



Что касается психологических аспектов, важно, чтобы подросток прошел в жизни платонический и эротический этапы и пришел к сексу. Негативные аспекты возникают, когда ребенок еще не созрел психологически и физиологически и вступает в половые отношения.

Поэтому единых цифр, когда человек должен вступать в интимную связь, нет. Возраст согласия в России — 16 лет. В среднем считается, что в промежутке с 16–20 лет большинство людей начинают половую жизнь. Это считается оптимальным периодом.



— Какое количество партнеров за жизнь считается нормой?



— Единой нормы нет. Считается, что если у человека, вне зависимости от пола, больше 15 партнеров, то возникает привыкание и снижение актуальности отношений. Исследования говорят, что если человек имеет больше 100 партнеров, то начинается обесценивание отношений и эмоций. В этом случае человеку становится сложно строить длительные отношения.



Поэтому, если говорить о нормальном количестве половых партнеров за жизнь, это порядка 10–15 человек. Это усредненная цифра, о которой говорят многие исследователи.



— А как сказывается большое количество партнеров на здоровье — на физическом и ментальном?



— Всё зависит от того, какие это были отношения. Если они были полноценные, где была влюбленность, эмоции, тут меньше негатива. Если это случайные связи, где обесцениваются эти самые эмоции, чувства, то у человека могут возникнуть сложности.



Говорим о сексе Источник: Булат Салихов

— Правда ли, что некоторые способы контрацепции могут подорвать здоровье?



— Методов контрацепции очень много. Начиная от простого метода — календарного, когда пара подбирает формально безопасные дни. Есть прерванный половой акт, когда мужчина не эякулирует в женщину. Есть презервативы — барьерный вариант, а также гормональные контрацептивы и стерилизация.



Говоря об экстренной контрацепции, естественно, когда женщина получает высокую дозу гормонов, это может негативно повлиять на ее гормональный фон. Могут быть сбои, нарушения менструального цикла. Если у женщин на фоне приема гормональной контрацепции начинаются изменения желания, то это повод проконсультироваться со специалистом про то, насколько данный препарат может повлиять на здоровье.

На сегодняшний день есть контрацептивы, которые в меньшей степени влияют на либидо, я, как сексолог, могу порекомендовать женщине обратиться к гинекологу, рассмотреть, какие варианты контрацепции можно использовать, и подобрать препарат, который не влияет на ее желание.



— А какие методы контрацепции есть для мужчин, кроме презервативов?



— Презервативы используются уже давно, много столетий, раньше их еще делали из пузыря. Это самый простой и распространенный метод контрацепции. Сейчас уже есть химические препараты, различные препараты разрабатываются. Следующий вариант — это вазэктомия, перевязывание семенных протоков. Снижается фертильность, потому что сперма не поступает.



— Как вазэктомия влияет на мужчин и их психику?



— Очень многое зависит от мотивации мужчины, как он к этому относится. Если он психологически переживает, то это может влиять негативно. По данным исследований, вазэктомия не влияет на физиологию выраженно. Есть определенные изменения, это всё-таки операция, и свои аспекты есть.



В некоторых странах, где высокая рождаемость, например в Индии, вазэктомия очень распространена. На сегодняшний день там проведено огромное количество операций и проведено много исследований на эту тему, и особых нарушений не нашли. Плюс там социально это принято, и мужчины спокойно идут на такую процедуру, не испытывая психологического дискомфорта.



— Сколько должен длиться нормальный половой акт?



— В сексологии есть условные нормы длительности полового акта. Абсолютно ускоренным семяизвержением считается, когда эякуляция происходит быстрее одной минуты и меньше 20 фрикций. Есть второй диагноз — это относительно ускоренное семяизвержение, когда эякуляция происходит дольше, чем это время, но женщина не успевает получить разрядку.



По данным исследований, в среднем длительность полового акта у мужчины, если он не контролирует процесс, примерно от 1,5 до 3,5 минуты, некоторые пишут, что до 5 минут. Поэтому в среднем 5–8 минут считается оптимальной длительностью полового акта для большинства мужчин.



Женщинам для достижения оргазма, чтобы она получила разрядку, в среднем нужно примерно 11 минут. Поэтому мужчине приходится пролонгировать процесс, готовить партнершу более интенсивно, чтобы у нее произошла разрядка.



— Как мужчины с быстрым семяизвержением могут исправить ситуацию?



— Если не было длительное время полового акта и мужчина перевозбудился, то первый контакт будет очень короткий. Он, как голодный человек, ест быстро. А уже следующий контакт может длиться значительно дольше.

Поэтому мы рекомендуем, если первый раз был быстрым, не акцентировать на этом внимание. Если человек способен остановиться, то ничего сложного нет, и следующий половой контакт будет достаточным по времени, чтобы женщину удовлетворить.



Но если у него быстрое семяизвержение происходит каждый раз и это вызывает напряжение у него и у партнерши, то мы разбираемся в физиологии — это консультации у уролога-андролога. Смотрим сосудистые изменения, воспалительные процессы.



Второй способ, если такая ситуация [возникает], — улучшение кровотока в тазу, снятие напряжения. Чем больше физическое и эмоциональное напряжение, тем быстрее происходит эякуляция. Есть разные методики работы с тазом: расслабление, массажи. Они помогают удлинять половой акт.



— А размер имеет значение?



— Нужно понимать, что есть женщины, для которых имеет. У них достаточно выраженная чувствительность внутри влагалища, и они отмечают, что в зависимости от размера или даже угла загиба члена они испытывают разные ощущения.

Женщины, у которых чувствительность не такая высокая, особо не понимают — большой или маленький. Если говорить про размеры, то женщины больше ощущают диаметр, чем длину. Если делать выбор, лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру член, чем длинный и тонкий.



Кроме того, большой размер пениса может вызвать дискомфорт и боли во влагалище. Исследования показывают, что размер более 16 сантиметров может вызывать дискомфорт. Опять же, есть женщины, которым нравится большой размер. Но среднестатистический размер полового члена жителей России примерно в районе 13,5 сантиметра. Для большинства женщин этот размер вполне достаточен.



— Сквирт — это правда или миф из порно?



— Сквирт с точки зрения биологии — это выделение секрета из так называемых желез Скина. Это женский аналог простаты. У мужчин внутриутробно под воздействием тестостерона формируется простата. Когда мужчины эякулируют, у них выделается сперма и секрет простаты, который образует необходимые вещества для выживания сперматозоидов.



У некоторых женщин железы Скина более развиты. У них был более высокий уровень мужских гормонов внутриутробно. И при оргазме выделяется некоторый объем жидкости. Как правило, это не такой яркий выброс, как в фильмах для взрослых. Он выбрасывается, но не в таком количестве.



Когда у женщины происходит оргазм, увлажняются их половые органы. Выделения проанализировали, и у 76% женщин в этом секрете обнаружили вещества, которые содержатся в железах Скина. Получается, что 76% женщин испытывают сквирт, просто объем этих выделений незначительный.



— А порно смотреть не вредно?

— Есть такая проблема. Не только в России, но и во всём мире молодые люди независимо от пола выросли на порнографии. Потому что она доступна, у всех есть гаджеты, и интернет очень распространен. Поэтому большое количество подростков еще в юном возрасте начали смотреть порнографию.



Там демонстрируются определенные модели поведения, которых нет в реальной жизни — реакция женщины, активность мужчины, длительность полового акта. Эти аспекты формируют нереалистичное представление о половой жизни.

У человека, закрепившего эти представления, могут возникнуть сложности в жизни. К примеру, девушки жалуются, что многие молодые люди практически сразу после знакомства ведут себя агрессивно и предлагают сразу вступить в половые отношения.



Сейчас есть такая тенденция, что молодые парни и девушки позже вступают в интимные отношения. Потому что они начинают практиковать мастурбацию при просмотре порно. К нам на прием всё чаще обращаются мужчины 30+ лет, которые не имели интимных отношений ни разу.

Они практиковали мастурбацию с порно, а организм выбирает тот вариант, который более комфортен и проще. Это ведет к тому, что мужчины начинают избегать близости с партнером.



— Что вы посоветуете порнозависимым людям?



— Если из 10 сексуальных актов 7 — это секс, а 3 — это мастурбация, то такая пропорция более-менее безопасна, и для человека актуальность интимных отношений сохраняется. В случае, когда пропорция 50 на 50, это уже тревожный звоночек. Если более 50%, это уже критическая цифра, и могут быть проблемы в отношениях в паре. Такие пары действительно страдают.



Еще один критерии зависимости от порно, когда человеку сложно переключиться, и он начинает искать варианты. Ему сложно настроиться на что-то другое. Например, пациенты говорят, что не могут уснуть без разрядки. Это расслабляет, снимает напряжение, превращаясь в зависимость. Если такое происходит, человек испытает физический и эмоциональный дискомфорт. Это уже зависимость, которая требует лечения.



Когда человек уходит в мастурбацию, страдают отношения, партнер хочет близости, а другой отказывается. Естественно, тут уже вопросы критического состояния в паре. В этом случае необходимо обращаться к специалисту.