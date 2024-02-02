Новосибирская фирма сдавала помещение подпольному казино — как ее за это наказали

В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом, но при этом по линии новосибирской подземки годами без видимых проблем работают точки с игровыми автоматами. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация. Читайте, что из этого вышло.

