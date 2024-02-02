Новосибирская фирма сдавала помещение подпольному казино — как ее за это наказали

Мировой судья Заельцовского района оштрафовал на 800 000 рублей фирму за то, что она предоставляла помещения для незаконной организации азартных игр. Об этом 2 февраля сообщила прокуратура Новосибирской области.
— В ходе совместных мероприятий прокуратурой района и отделом полиции выявлена незаконная игорная деятельность по улице Красный проспект. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (организация и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационных-телекоммуникационной сети «Интернет»), — уточнили в прокуратуре.
По информации ведомства, в ходе расследования удалось доказать, что собственник помещения, в котором располагался игорный клуб, знал о том, что там организована незаконная деятельность. Юридического лицо признали виновным в нарушении по ч. 1.1. ст. 14.11 КоАП (систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр).
В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом, но при этом по линии новосибирской подземки годами без видимых проблем работают точки с игровыми автоматами. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация. Читайте, что из этого вышло.