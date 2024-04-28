Центробанк в очередной раз оставил ключевую ставку неизменной. Почему?

Центробанк не меняет ключевую ставку с конца прошлого года Источник: Дарья Пона / 74.RU











Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор в очередной раз не стал ничего менять. Эксперты ожидали такого решения от Центробанка.

— Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале, — объяснили в ЦБ.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что сюрпризов и не ожидалось — монетарная пауза продолжается.

— С одной стороны, наблюдается замедление темпа роста инфляции и рубль достаточно стабилен, что в принципе исключало дальнейшее ужесточение ДКП. Но дисбаланс промышленных мощностей и повышенного потребительского спроса, а также дефицит трудовых ресурсов пока делают невозможным монетарное смягчение. Вероятно, I полугодие так и завершится на уровне 16% годовых, то есть грядущее заседание ЦБ 7 июня может пройти в привычном с начала года стиле. А вот во II полугодии вероятность секвестра ключевой ставки начнет расти, и к концу 2024 года мы ожидаем ставку поближе к 12% годовых, — добавляет он.

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», обращает внимание на пересмотр ключевых макропрогнозов. Теперь средняя ключевая ставка до года ожидается в диапазоне 14,5 –16%. Экономист отмечает, что ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год с 4–4,5% до 4,3–4,8%, как и прогноз по годовому росту ВВП — с 1,0–2,0% до 2,5–3,5%.

— На наш взгляд, ЦБ РФ начинает склоняться к увеличению ставки. Прогноз по инфляции на этот год повышен незначительно, что оставляет возможность для дальнейшего пересмотра. Текущая ставка, на наш взгляд, не обеспечивает возврата инфляции к цели в 4% на протяжении 2024–2025 годов. Мы видим большой риск повышения ставки на ближайших заседаниях Банка России. Сегодня регулятор не был готов к такому решению, поскольку не получил детальной информации по обновленному проекту бюджета 2024–2027 годов. Пока мы сохраняем прогноз по ставке на конец года в 13% и не исключаем его повышения в свете оценок, опубликованных ЦБ РФ, — резюмирует Коныгин.