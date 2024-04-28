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Еда Здоровье истории Костюмы для сцены пришлось ушивать: певец-двойник Михаила Круга рассказал, как похудел на 62 кило

Костюмы для сцены пришлось ушивать: певец-двойник Михаила Круга рассказал, как похудел на 62 кило

Виктор Жуков честно говорит про свой рацион, образ жизни и мышление

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Молодой певец признался, что лишний вес — проблема с детства

Виктор Жуков — певец из Архангельска, который был очень похож на знаменитого шансонье Михаила Круга. Просто его двойник. А недавно вдруг образ сменился на диско-мачо. И дело не в модной стрижке или бороде — это всё тот же Жуков, но заметно похудевший. Наши коллеги из 29.RU узнали, как ему это удалось. Разговор получился доверительным и без прикрас: Виктор рассказал, что еще с детства родители пытались помочь ему снизить вес, однако в этой борьбе спустя много лет он победил сам. Подробности — в материале 29.RU.

Виктор Жуков — музыкант, поэт, композитор, исполнитель авторских песен и каверов известных композиций. Среди наиболее известных: «Белые розы на рояле», «В Онегу по снегу», «Тополиный пух», «А я тебе позвоню».

Максимальный вес — 169 килограммов

Нашему собеседнику лишний вес не помешал заниматься творчеством, музыкой и быть на виду. Однако, если пролистать его соцсети, замечаешь, что сейчас Виктор Жуков выглядит чуть ли не вдвое меньше, чем был пару лет назад. Мы спросили у артиста про изначальный вес.

— 169 килограммов при росте 182 сантиметра, — честно признается Виктор.

Давние поклонники творчества и друзья помнят Виктора таким. Фото 2018 года и 2024-го

Многие начинают худеть, когда появляются серьезные проблемы со здоровьем, а врачи уже пророчат жуткие диагнозы. Однако это не совсем тот случай, Виктор сам заметил, что нужно менять образ жизни:

— Врачи просто ставили мне нарушение обмена веществ, — рассказывает наш собеседник. — Однако на перемены меня мотивировало непонятное состояние организма при принятии любой пищи, даже от воды был дискомфорт.

Наш герой признаётся, что его проблема с весом тянулась из далекого детства, когда ему еще пытались помочь взрослые. Результатов это не принесло, а сейчас, когда захотел сам, когда продумал всё сам, получилось.

— Начал исключать разные продукты из рациона питания, — рассказывает Виктор — Убирать все масла, жиры, майонезы, сладкое, мучное и так далее. Прям одно, второе, третье...

Подход, к сожалению, быстрого вау-эффекта не дал, и тогда наш собеседник начал активно заниматься спортом. Сначала это была ходьба:

— Я стал ходить очень много, гулять пешком, до 20 000 шагов. Потом появились бассейн и тайский бокс.

Однако даже после этого Виктор не наблюдал вдохновляющих изменений в состоянии здоровья.

— Даже соблюдая правильное питание, без всяких вредных жиров, тем не менее дискомфорт в организме оставался. Такая большая нагрузка требует соответствующего количества энергии, которой из-за диет становилось всё меньше. В моем случае надо выбирать либо тренировки, либо диеты, — признаётся певец.

Когда вес стал уходить

Виктор понял, что самочувствие во многом зависит от питания. Серьезно настроился изменить свой рацион и обратился за помощью к специалистам:

— Я начал ходить к гастроэнтерологу, сделал МРТ, потом решил, может, это по неврологии что-то. Пошел к эндокринологам, начал сдавать сахарные кривые, которые преддиабетическое состояние выявляют. Далее прошел два раза аллерголога на разные спектры, пытался выяснить, вдруг с этим связано, но оказалось — нет. Завершил все эти походы снова гастроэнтерологом. Я всё еще дальше разгребаю, пытаюсь понять, что происходит.

И вот организм отблагодарил Виктора за заботу. Наш собеседник, пересмотрев образ жизни на разных уровнях, стал худеть и чувствовать себя лучше. Причем перемены заметил не только он сам, но и окружающие.

Потеря веса была такой активной, что Виктор задумался о состоянии кожи. Если человек быстро и значительно теряет вес, он может столкнуться с потерей эластичности тканей:

— Тогда я решил плавно скидывать вес. На данный период пришел к тому, что я ем небольшими порциями, но часто. Сам решаю, когда мне нужно поесть.

Если я понимаю, что сейчас надо ложиться спать, я не ем вообще. Потому что это не нужная мне сейчас энергия. Перед работой — наоборот.

Секреты похудения Виктора Жукова

Сейчас Виктор весит примерно 107 килограммов, разница в весе чувствуется визуально, теперь перед нами другой Виктор, однако такой же харизматичный, как и раньше. Что точно изменилось — размер сценических костюмов. Пиджаки и прочую одежду для концертов пришлось ушивать.

Желтый пиджак Жуков любил и много килограммов назад, носит его и сегодня

Мы попросили нашего собеседника поделиться секретами своего питания. Вот несколько его правил:

  • Виктор старается есть блюда без сахара, отказался от сладких фруктов;

  • перешел на ржаную выпечку;

  • ввел легкие перекусы — салаты, орешки;

  • Не ест жирную пищу.

Он замечает, что отказываться от сладкого и жирного ему довольно легко. Зависимости от таких продуктов у него нет, и даже больше — он признаётся, что такую еду не любит.

При этом Виктор говорит, что одним только питанием ситуацию не исправить. Подход должен быть комплексным. По сути, менять надо не рацион, а сам образ жизни. Это важно не только при похудении, но и для здорового самочувствия:

— Выспался, с утра стакан воды, а потом — зарядка, — описывает свое утро Виктор. — Я считаю, воду нужно перед каждым приемом пищи. Во-первых, это влияет на переваривание. Во-вторых, бывает такой момент, что люди начинают есть, когда они на самом деле хотели пить. Организм сигнал одинаковый подает: если ты выпил воды и через минут 15 снова всё равно есть хочешь, значит, правда нужно поесть.

Сейчас Виктор продолжает сбрасывать вес, однако это происходит уже не так быстро, как раньше, а постепенно — результат закрепляется, здоровье становится лучше. Наш собеседник скромно говорит, что учить кого-то похудению не может — он не врач:

— Все-таки надо учитывать особенности метаболизма, хронические диагнозы, будь то диабет или что-то другое, но начать можно с простого — активная ходьба и питьевой режим. Это кажется посильным для многих.

Ранее мы делали материал с местным шансонье Виктором Жуковым о нетипичном выборе репертуара, блатной романтике и наследии Михаила Круга.

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