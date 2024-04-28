«Предлагали работать в Голландии, Швейцарии, Германии — меня туда палкой не загонишь». История самого знаменитого «велодеда»

Мужчина готов заниматься любимым делом до конца жизни Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











Жить в Краснодаре и ни разу не увидеть этого человека — невозможно. Знаменитый «велодед» каждые выходные привозит необычные велосипеды к зданию ЗСК, у Екатерининского сквера. Агрегаты самых разных размеров привлекают внимание и горожан, и туристов.



Здесь можно встретить и миниатюрные конструкции в десятки сантиметров, и двухместные, и такие, на которых, кажется, вообще невозможно ездить. Но Сергей Анатольевич на своем примере показывает — можно.



Собираясь на встречу с городской легендой, я понимал, что о нем уже известно все, что можно. А вот как он живет сейчас и что думает о былой жизни — Дашевский ни разу не говорил. Впрочем, напомнить о его спортивных заслугах и поворотах судьбы тоже лишним не будет. Подробности — в материале 93.RU



Колесо фортуны

Родился Сергей Анатольевич в Германии, но с 1957 года рос в Краснодаре. Уже тогда с друзьями он наматывал километры на велосипедах. Из школы выпустился с золотой медалью, поступив в Кубанский политехнический институт. Три года работал в подмосковной Истре, а в 1980 году вернулся в краевую столицу Кубани.



Здесь он трудился инженером по холодильным установкам на заводе. А в один из дней увидел в советском журнале «Наука и жизнь» фото американского трехколесного веломобиля «Вектор», развивающего скорость до 60 километров в час. Решил повторить конструкцию и преуспел в этом.

Каждый велосипед становится предметом интереса туристов Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











В конце концов, с благословения руководства в свои 34 года Дашевский принял участие в легендарном ежегодном марафоне на веломобилях в Литве. Участие в таком масштабном мероприятии сподвигло его регулярно участвовать в разных велогонках, в том числе за рубежом.



С 1994 года наш герой начал выезжать в Европу. В последующие годы он 16 раз участвовал в суточных гонках в Швейцарии. Пять раз выиграл, восемь раз пришел вторым, а в остальных случаях становился бронзовым призером.



Трижды завоевывал титул чемпиона мира по гонкам на веломобилях. За 24 часа проезжал 840 километров пути. На американских соревнованиях World Human Powered Speed Challenge поставил рекорд, преодолев на своем веломобиле 66,14 мили за 6,764 секунды, при этом развив скорость 106, 45 километра в час



Новый этап

Но в 2001 году чемпионскую карьеру пришлось прервать — завод закрылся и Сергей остался без работы. Долго время он находился в поисках. В этот период в тандеме (велосипед с двумя комплектами педалей и сидений) с известным немецким путешественником Хайнцом Штуке краснодарец проехал через всю Канаду от Торонто до острова Ньюфаундленда.



Карьера прокатчика незаметно пришла к нему в 2003 году. Тогда к 210-летию Краснодара открыли благоустроенную площадь. Дашевский уже имел в коллекции десяток велоконструкций, созданных своими руками в свободное время. Народу понравилось, люди стали предлагать деньги и он решил — а почему бы и нет?



Миниатюрных моделей у Сергея немало Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











Не сразу, но Сергей Анатольевич пришел к мысли, что это может стать основным заработком. Уже в апреле 2004 года он обратился в местную администрацию и получил официальное разрешение на прокат велосипедов и веломобилей. С тех пор прошло ровно 20 лет...



Мы с Сергеем сидим в тандеме. Только что он распрощался с группой туристов, которым успел рассказать историю создания велосипеда, как транспорта и лично показал, как кататься на самых необычных из них. Дашевский выкручивал пируэты, поднимал ноги во время езды, как акробат.



Я удивлен — перед встречей он признался, что вряд ли сможет что-то наглядно показать, поскольку чуть больше месяца назад перенес операцию по удалению грыжи. И вот, посмотрите.

— Я вообще под Калугой был на «Мотовесне» неделю назад. Накатался на маленьких велосипедах, потом еле дополз до гостиницы. Сейчас вот судороги в ногах, уснуть не могу. После операции, 2 марта она была, сказали два месяца не нагружаться. Ну а я вот... А что делать?



В 2019 году краснодарец в своем гараже сделал самый маленький велосипед в мире. Его длина составила 8,4 сантиметра, а высота — 16 сантиметров. Эта малютка легко умещается на ладони, но при этом является полноценным средством передвижения. В прошлом году Сергей прокатился на таком для трэвел-шоу «Поехали» на Первом. В этот раз он не стал показывать заезд на мелочи, но обычно для него это не проблема.

Сергей продолжает удивлять публику даже в преклонном возрасте Источник: Максим Дмитриев — 93.RU

— Людям нравятся эти изобретения, мне нравятся. Конечно, работы много — нужно не только сделать, но и поддерживать в хорошем состоянии. В этом соображать надо. У меня дома и токарный станок, и сварка, и прочее. Все сам делаю. Из последних изобретений — плавающий велосипед, на основе виндсерфа. Я на нем плавал в Крыму, крутил педали — нормально, хороший ход.



Всех денег мира не надо

Между делом Дашевский отвлекается на еще пару туристов и без уговоров подрывается спустить нелегкий трехколесный веломобиль с крыши своего фургона, «бусика». Еще раз оглядываю коллекцию, представленную здесь. Два десятка конструкций разных габаритов — все это Сергей привез на одной машине.



— В фургон все отлично помещается, и даже больше можно. Это мое ноу-хау — как все упаковать, перевезти. Даже этот трехколесный массивный, мне его немецкая фирма подарила в 2002 году, он больших денег стоил. Там русский парень работал, они производят веломобили для всей Европы. Я год для них рамы делал, но это невыгодно было — таможня, все дела. Но периодически ездил к ним, и хозяин компании в итоге вручил мне этот презент.



Сам «бусик» тоже — подарок. Несмотря на возраст, автомобиль выглядит вполне прилично.



— Я всегда за границу на машине ездил. Сначала на отцовской «четверке», потом на «восьмерке с прицепом». А в Швейцарии в 2005 году на соревнованиях меня спросили, сколько будешь на ней еще кататься, тебе надо «бусик». Так деньги ж нужны для этого. В итоге для меня сделали баннер, где я на этой «восьмерке», на капоте сижу на фоне поля кукурузного, и повесили. Я пока суточную гонку проходил — закольцованную трассы 10 километров, — люди кидали деньги в коробку у баннера. Так и накопил.



По словам Дашевского, хотя прокат не приносит больших денег, велосипеды остаются смыслом его жизни.



— Ну, на «Мерседес» я не заработал, но на обычную нормальную жизнь хватает. У меня жена, помогает. Конечно, с 2014 года пошел какой-то спад, появились эти электросамокаты, машинки всякие. А я тут один со своими вело... Но нормально, мне всех денег мира не надо. Главное, с народом можно общаться. Люди хорошие кругом, в основном. Всякое было, даже воровали — у меня 15 велосипедов за это время украли. Иногда находил, но большинство пропали. А в полицию обращаться — им там не до моих велосипедов.

Лишь немногие могут позволить себе в таком возрасте подобные пируэты Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











Аккуратно интересуюсь — а нынешняя администрация города помогает?



— С администрацией я в ладах. Преференций никаких не получаю, но они меня не трогают, и на том спасибо. Если какой-то конфликт, за меня заступаются, мол, не надо его трогать, пусть стоит.



Видел я Америку, и что?

На этом моменте в наш разговор ввязывается некий старый знакомый Сергея, пожилой мужчина с очень критичным взглядом на жизнь. Присутствие журналиста заставляет его вспомнить, что все СМИ продажны, а Россия давно стала колонией Запада и Дашевский, мол, вынужден нищенствовать здесь, хотя мог бы в Америку укатить еще при СССР. Сергей заступается за страну.



— С удовольствием вспоминаю то время! Я жил в Подмосковье, когда приехал сюда, был оклад 95 рублей. И ничего, жил. Я студентом в рестораны ходил, а сейчас уже так не могу. Я доволен был советской властью, она мне все дала, образование высшее бесплатное. Прекрасно жил. Мне предлагали работать в Голландии, Швейцарии, Германии — меня туда палкой не загонишь. Я пожил, посмотрел, здесь лучше.



По мнению «велодеда», все измеряется уровнем бытовой жизни.



— У моей жены брат в Германии 21 год прожил и уехал — надоело ему там. Налоги сдирают с него, тьма, дом был в ипотеке. Пришлось здесь квартиру продавать, чтобы он рассчитался. Я в Америке был — там люди нормальные, а вот остальное... У нас в деревне выбор больше, чем у них в супермаркетах. Кефир, ряженка, творог, сметана, сыры. Там сыр — мыло, есть невозможно. Из молочки одни йогурты. Колбаса — соленая, твердая. А еще один знакомый живет больше 20 лет в машине — в квартире дорого. Там целые городки в таких машинах живут.



Тема с иностранцами для Дашевского — неоднозначный вопрос. С былыми соперниками он не общается, но иногда сотрудничает с представителями других стран.



— В прошлом месяце на меня вышел англичанин, цирковой шоумен Роб Альтон. Он на BMX выступает, такие номера делает, здорово. И он заказал у меня маленький велосипед — на 24 сантиметра. Ну, я и сделал. Отличный получился, огонь! А вот в то же время связался со мной америкос один, негр. Катается на одном колесе, маленьком таком. И хотел он заказать еще меньше. Но я сделал, а отправить не могу — они ж санкции ввели против нас. Я ему цену назвал, плюс комиссия — там работы ручной много было. А он заскулил, говорит — у меня столько денег нет. Вот она вся суть их.

Сергей всегда готов наглядно показать работу своих моделей Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











Сергей уверен, что ни за что не променял бы Россию на другую страну.



— Я когда в Барселоне был, у меня был с собой велик маленький. Решил на нем по набережной прокатиться, показать. Народу собралось куча, а денег никто не кидает. Один евро кинул и тот — украинец оказался. Англичанин какой-то попросил покататься, я говорю — пять евро. «Ну нет, это дорого». Все таки, русские — самые нормальные люди. Нет, я везде, где был — везде люди хорошие, но русский народ лучше.

Впрочем, Швейцарию Дашевский хвалит — природа красивая и дома старинные. Колорит французских деревень тоже импонирует ему. Но с русскими, опять же — «не сравнить».



Все может быть

Воспоминания о соревнованиях и европейских приключениях Сергей бережно хранит в памяти, хотя его супруга пошла дальше — дома есть целая стопка дневников об этом, написанных ею. Сам Дашевский на вопрос о возможных мемуарах пока не знает, как ответить — может быть.



По его признанию, будущее — туманно. Пока позволяет здоровье, он готов приезжать сюда с веломобилями каждые выходные. Сегодня в его коллекции около 170 велосипедов разных конструкций. Из них больше 20 — малыши и несколько десятков больших, на которых не каждый сможет ездить.



— Я уже практически все сделал, что задумал. Но, наверно, я бы мог создать еще одну велоконструкцию. Что-то вроде одного большого колеса, внутри которого крутишь педали. Но тут надо материалы соответствующие, сейчас таких нет...

