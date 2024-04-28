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Развлечения Шашлык, река и кайф: где пожарить мясо в Новосибирске на природе и сколько это будет стоить — список мест

Шашлык, река и кайф: где пожарить мясо в Новосибирске на природе и сколько это будет стоить — список мест

Беседки с мангалами можно снять в каждом районе города

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Шашлыки на майские праздники — традиция для многих жителей

Для многих весна и лето начнется только в тот момент как зазвучит аромат шашлыков, одежда пропахнет дымом, а комары искусают руки. Для того, чтобы пожарить шашлыки совсем не нужно отправляться на далекую дачу и тем более устанавливать мангал во дворе. В городе и пригороде Новосибирска есть целое разнообразие красивых или недорогих беседок с мангальными участками, в которые можно съездить. Выбор мест разнообразен: в парках, на берегу реки или водохранилища, в лесу или в поле. Корреспондент НГС составила список, где можно пожарить шашлыки и отдохнуть и узнала, сколько это будет стоить.

Заельцовский парк

Одно из крупнейших и самых популярных мест для посиделок с шашлыком у новосибирцев — Заельцовский парк. Заказать беседку с мангалом там можно в компании — «Беседка». По данным сайта арендодателя, забронировать можно большую беседку арендного типа за 700 рублей в час или за безлимит с 10 до 22 часов в 6 тысяч рублей, маленькую беседку за 400 рублей в час или за безлимит в 3000 рублей. Также для выбора есть гриль-домики, которые стоят 1300 рублей в час или 8000 за весь день. Корпоративные беседки стоят 1000 рублей за час. Номер телефона для бронирования: +7‒903‒900‒65‒60.

Также в Заельцовском парке предлагают пожарить шашлыки после игры в пейнтбол. В физкультурно-оздоровительном клубе «Логово» оборудовали специальные беседки с мангалами, аренда которых стоит 1500 рублей в час. Можно арендовать и просто так, без дополнительных игр. Номер телефона: +7‒913‒067‒99‒55.

На правом берегу

В Новосибирске есть много частных домиков, которые обустроены под места для отдыха. Их можно снять на вечер, чтобы пожарить шашлыки — во многих есть оборудованные мангалы. Такое удовольствие может стоить от 1500 рублей до 10 тысяч и больше. Если же вы предпочитаете беседки, то по адресу Фабричный переулок, 7а/1 есть центр «Ревьера», в котором гриль-дом большой стоит от 2300 рублей за час. Также есть гриль-домик малый — 1800 рублей в час. Телефон для связи: +7 (383) 230‒51‒38.

В Сосновом бору можно арендовать беседки в компании «Елки-палки». По данным 2ГИС, маленькая летняя беседка для компании до 12 человек стоит 600 рублей в час. Для большой компании, до 25 человек цена беседки — 1200 рублей. Есть и теплые варианты беседок, с теплым полом, обогревателем и розетками. Такой маленький домик на компанию до 12 человек будет стоить 1300–1600 рублей в час. На компанию до 20 человек беседка обойдется в 2300–2500 рублей в час. Телефон для связи: +7‒923‒775‒54‒01.

На озере Спартак можно пожарить шашлыки в одноименном досугово-оздоровительном центре. На компанию до 10 человек можно снять необычную беседку «Гео Купол», которая выполнена в виде стеклянного купола. Мангальная зона расположена на берегу. Стоить беседку будет в будние дни, с понедельника по четверг с 10 до 22 часов — 1300 рублей в час. В пятницу и воскресенье с 10 до 15 — 6500 рублей. И в эти же дни с 16:00 до 22:00 — 7800 рублей.

На шашлыки принято собираться большой компанией

В «Озере Спартак» есть также беседка-барбекю «Емеля» с мангалом внутри помещения. На компанию до 10 человек стоит беседка 1800 рублей в час. На маленькую компанию, до 8 человек, можно выбрать беседку «Остров сокровищ», которая стоит 1200 рублей в час. Она расположена на воде. Всего в компании 15 беседок, стоимость которых варьируется от 800 до 1600 рублей. Связаться можно по телефону: 8 (383) 310–85–96.

Пожарить шашлыки можно в горнолыжном комплексе «Иня». Всего на площадке 15 беседок. Их аренда стоит от 300 рублей в час до 7 тысяч рублей в час. В беседках, в которых может поместиться до 15 человек, аренда на весь день с понедельника по четверг стоит 2500 рублей. Большие беседки, вместимость которых до 30 человек, — 4 тысячи рублей. Панорамная открытая беседка, в которую вмещается до 20 человек — 2500 рублей, а аренда беседки «Шатер» обойдется в 3 тысячи рублей.

Бугринские шашлыки

Рядом с водой можно отдохнуть и в районе Бугринского моста. Аренду беседок предлагает компания «Сибирский характер». Тут можно заказать как гриль-домик, так и отдельно беседку. Малый гриль-домик на 10–12 человек будет стоить от 3000 рублей в час. Заказ минимум на три часа. Тут же можно купить мясо для шашлыка от 850 рублей. Большой гриль-домик стоит от 4000 рублей в час на компанию 15–20 человек.

Также есть беседки, которые стоят 1800 рублей в час. Заказывать можно минимум от 3 часов на компанию из 10 человек. В день беседка стоит 12000 рублей. В стоимость входят мангал, розжиг и 5 литров воды. Забронировать можно по телефону: +7 383 383–50–30.

Чуть подальше можно уехать на остров Высокий — там тоже сдают беседки. Как написано в социальных сетях компании «Остров», беседки среди березок стоят до 8 человек 400 рублей в час, от 8 человек — 500 рублей в час. Средняя вместимость одной беседки — 15 человек. Для дополнительного развлечения можно заказать прогулку на лошадях. Позвонить можно по телефону: 89994508172.

На левом берегу в Бугринской роще беседки сдает компания «Бугринская Гавань». Небольшая беседка там стоит 350 рублей в час. Больше беседки — 600 рублей в час. Все они оборудованы мангальными зонами. Позвонить можно по номеру: +7 (383) 301–86–01.

Левый берег

При выборе беседки нужно обращать внимание, есть ли там зона для мангала

На озере «Медвежье» в Ленинском районе есть территория отдыха «Медвежка», где есть зона барбекю. По информации с сайта, небольшая беседка на компанию до 6 человек стоит 600 рублей в час, а минимальный заказ 3 часа. Безлимит с 10 до 11 часов стоит 5 тысяч рублей. Теплые беседки для компании до 15 человек стоят 1000 рублей в час. Безлимит с 10 до 22 часов обойдется вам в 8 тысяч рублей. Также есть беседка для компании до 12 человек — она стоит 700 рублей в час. Цена безлимита же 6 тысяч рублей.

Также есть беседки на плавучем понтоне. Есть места на компанию до 25 человек. Беседка оборудована электричеством, освещением, холодной водой. В час она стоит 1200 рублей. Если у вас огромная компания — до 45 человек, то найдется и такая беседка. Она стоит 2 тысячи рублей в час. Также в продаже есть уголь за 250 рублей и поллитра розжига за 150 рублей. Телефон для связи: +79538031999.

Обское водохранилище

Со стороны улицы Софийская можно забронировать беседки на пляже «Парк у моря». Пожарить шашлык в компании до 12 человек можно в беседке «Квадратная», аренда которой на 6 часов в будни стоит 3 тысячи рублей, а в выходные — 4500 рублей. Дополнительно можно за 1000 рублей арендовать холодильник. На компанию до 30 человек есть беседка «Круглая» — бронь на 6 часов стоит 4 тысячи рублей в будни и 6500 рублей в выходные.

В парке есть беседки на большие компании. Так в «Плетеную» может вместиться до 36 человек. На 6 часов аренда — 5500 в будни и 7500 в выходные. Вместимость беседки «Ранчо» до 60 человек. Аренда на 8 часов стоит 15 тысяч рублей. Связаться можно по номеру телефона: +7 (383) 213–01–11.

На противоположном берегу беседку можно арендовать в парке «Звезда». Аренда беседки «Традиция» обойдется вам в 700 рублей в будни и в 800 рублей в выходные. Беседка «Почтальон печкин» стоит 400 рублей в будний и 500 рублей в выходной дни. Столько же стоят пляжные беседки. Хижину «Три сосны» можно арендовать в будни на 6 часов за 2400 рублей, в выходные — 3000 рублей. Бронировать можно по телефону: +7 (383) 263‒36‒22.

На Центральном пляже Академгородка беседку в аренду можно взять у компании «Сан Сити». В прошлом году беседки стоили за 4 часа — 1600 рублей, 6 часов — 2000 рублей. Продление — за 400 рублей в час. Забронировать можно по телефону: 8–913–466–40–68.

Бердские шашлыки

При выборе беседок нужно обращаться внимание на их вместимость

Если вам хочется уехать из Новосибирска, но недалеко, то можно забронировать беседку на Бердской косе. В парке аренда беседка с мангалом и холодильником будет стоить 6 тысяч рублей. Это с 11 утра до 23 часов. Также можно арендовать 8-ми местный номер за 7500 рублей или двухместный номер за 2200 рублей. Связаться по телефону: +7‒952‒900‒26‒91.

На берегу Бердского залива также есть комплекс отдыха «Дюны». Беседки из кедра на берегу реки Бердь вместимостью 10–12 человек стоят 800 рублей в час. Весь день, с 12 до 23 часов — 6 тысяч рублей. Беседка вместимостью 15 человек стоит 900 рублей в час, на весь день — 7 тысяч рублей. Также есть большая беседка на 20 человек — 1000 рублей в час и 9 тысяч рублей за день. И на 40 человек — 1500 рублей в час и 12 тысяч за день. Забронировать можно по телефону +7‒913‒390‒80‒40.

На берегу Обского водохранилища со стороны Бердска есть база отдыха «На камнях», в которой также сдаются беседки и мангалами. Купольная беседка для компании до 10 человек стоит 6 тысяч рублей на 6 часов. Во столько же вам обойдется гриль-беседка для компании до 15 человек. Дешевле будет стоить металлическая беседка на компанию до 15 человек. Стоит она 4 тысячи за 6 часов. Телефон для связи: +7‒913‒926‒03‒22.

На Берди также стоит санаторий «Лазурный» в Речкуновской зоне отдыха, где сдают 4 беседки в аренду. Две из них оборудованы мангалами и способны вместить от 10 до 20 человек. Стоимость 750 рублей в час. Связаться можно по телефону: 8‒800‒350‒28‒88.

Пригород


В поселке Мочище на базе отдыха «Меркурий» можно пожарить шашлыки на берегу Оби. Вместимость беседки «Пейнтбол» — до 15 человек. Час стоит 500 рублей, минимальное время аренды — 4 часа. Для больших компаний есть беседка «Гостевой дом» — до 30 человек. Она доступна для бронирования с понедельника по четверг. Час стоит тысячу рублей. Минимальное время — 4 часа. Позвонить можно по телефону: 8 (383) 255 15 95.

В сосновом бору в Мочище располагается эко-парк «Чкаловские дачи», где можно забронировать беседки и пожарить шашлыки. Открытые беседки на компанию до 15 человек стоят 1500 рублей в час. Минимальное время бронирования — 3 часа. Нужно будет внести залог 5 тысяч рублей или оставить документы. Забронировать можно по телефону: +7 383 327–00–00.

Съездить можно в парк Кольцово и пожарить шашлык там. Всего на выбор есть семь беседок. Стоимость тех, чья вместимость до 15 человек, составляет 500 рублей в час или 5500 за день. Компания до 25 человек может разместиться в беседках за 600 рублей в час или 7 тысяч за день. Также есть одна большая беседка, вместимостью до 50 человек. Она стоит 1500 в час или 15 000 за день. Связаться можно по телефону: 8–906–907–48–40.

На территории Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, сейчас жарить шашлык в необорудованных местах, рядом с сухой травой или лесом — опасно и незаконно. Ландшафтные пожары одни из самых сложных в тушениях. Будьте осторожны.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Шашлык Майские Беседки
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