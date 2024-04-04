Может, отдохнем наконец? Почему майские праздники не сделают непрерывными

Если праздники объединят, можно будет жарить шашлыки целых 12 дней Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Не за горами майские праздники — жители России смогут отдохнуть в самом начале месяца, а затем, поработав несколько дней, снова уйдут в мини-отпуск, отмечать День Победы. Так как в начале месяца больше выходных, чем рабочих дней, возникает вопрос — а почему бы не объявить нерабочими также и остальные дни между первым и девятым мая? Тем более что и инициативы такие были, и с точки зрения закона продлить выходные ничего не мешает.

Почему майские выходные не сделают непрерывными

Юрист Владимир Кузнецов рассказал, что никаких законодательных препятствий для объединения майских праздников в единую череду нерабочих дней не существует.



— Об этом же свидетельствуют законодательные инициативы об объявлении дней с 1 по 9 мая нерабочими — например, в 2023 году подобный законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы, — объяснил юрист.

Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. Заместитель руководителя Федерального Центра Медиации. Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов.



К такому же мнению пришла и практикующий юрист Зара Горбушина. Более того, она напомнила, что однажды в России майские праздники уже объединяли в одни длинные выходные.



— В России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников, благодаря которому граждане «ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче», — отметила Зара Горбушина.



Зара Горбушина — практикующий независимый юрист по гражданским вопросам. Окончила Московский университет МВД РФ, ранее — ведущий юрист АО «Московский завод тепловой автоматики».



Речь идет о прецеденте 2021 года — тогда президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Но несмотря на то, что россияне тепло встретили эту инициативу, в правительстве пришли к выводу, что отдыхать так долго нерационально, и законопроект не одобрили. В Госдуме посчитали, что такие длинные выходные сказываются и на эффективности производственных процессов, и на кошельке работодателей, вынужденных единовременно выплачивать большое количество отпускных. К тому же, после такого отпуска аванс сотрудников становится минимальным.

Не стоит забывать и о том, что если бы инициативу о длинных выходных в мае продлили, мы расплатились бы за них позже — в новогодние праздники. В пояснительной записке к упомянутому законопроекту сказано, что дополнительные нерабочие дни планируют взять из январских каникул, сократив их на четыре дня.



— Таким образом, несмотря на отсутствие законодательных препятствий в реализации подобного рода инициативы, власти не готовы к объединению майских праздников, в том числе полагая, что наличие в году 2 периодов с длинными выходными, наряду с новогодними нерабочими днями, — избыточно, — заключил Владимир Кузнецов.



Как будем отдыхать на майские в этом году



В обозримом будущем нам, похоже, между Первомаем и Днем Победы придется всё-таки работать. Например, в этом году выходные на майские праздники начинаются 29 апреля и заканчиваются 1 мая, а затем продолжаются с 9 по 12 мая.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









