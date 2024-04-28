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Развлечения «Она сказала да»: деревенский колдун закрутил роман со свояченицей Череватого на «Битве экстрасенсов»

«Она сказала да»: деревенский колдун закрутил роман со свояченицей Череватого на «Битве экстрасенсов»

Александр Саков и Ирина Певчая объявили о помолвке

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Что это — любовь или настоящая магия?

Оказывается, на «Битве экстрасенсов» (16+) можно найти не только призраков или маньяков, но и свою любовь. Участники нового сезона, Александр Саков и Ирина Певчая, скоро поженятся. Новость о том, что деревенский колдун свяжет себя узами брака с ученицей легендарного Влада Череватого, рассказала сама девушка в соцсетях. Ирина опубликовала фотографию руки с кольцом.

— Я сказала да, — кратко прокомментировала событие Ирина Певчая.

Александр Саков не остался в стороне и подтвердил скорую свадьбу. В соцсетях он написал «Спасибо "Битве экстрасенсов" за тебя».

Влюбленные познакомились на 24-м сезоне шоу. Несмотря на их отношения, на проекте участники старались не подавать вида, что влюблены. Но слухи о романе уже несколько недель будоражили фанатов.

Александр Саков — 30-летний маг из деревни Ребово. Мужчина считает себя последним колдуном в окрестности. Долгое время он не чувствовал потаенных сил, но, по всей видимости, частое общение с мертвыми пробудило энергию внутри колдуна — Александр регулярно провожал покойников в последний путь и однажды почувствовал в себе магические силы.

От мертвецов деревенский колдун почерпнул свой главный атрибут — монеты, которые собрал Саков с глаз усопших. И хотя теперь многим покойникам нечем платить паромщику на той стороне, медяки питают Александра Сакова силой в этом мире.

Чары колдуна настолько велики, что он может использовать их дистанционно. На проект сельский маг попал, победив на онлайн-конкурсе проекта: участникам нужно было узнать, что скрывает куб. Александр без труда почувствовал энергию немых артистов, находящихся в кубе, и безошибочно ответил на вопрос.

Сила, которую колдун забрал у мертвецов, также помогла ему пройти конкурс с поиском человека в багажнике и мистером Икс, которым оказался Дима Билан. В итоге, поразив всех членов жюри, Александр Саков достойно вошел в состав «Битвы».

Его пассия — не менее талантливая колдунья, также на регулярной основе общающаяся с мертвецами. Ведьма Ирина Певчая не зря взяла себе такой псевдоним — девушка профессионально отпевает усопших. Во время съемок она предложила отпеть ведущих программы — Марата Башарова и Илью Ларионова. Судя по их реакции, шоумены пока не задумывались о вопросах собственных похорон.

Помимо отпевания, Ирина профессионально раскладывает карты Таро, заряжает амулеты и проводит спиритические сеансы.

А вот с отношениями юной ведьме не везло — девушка признавалась, что бывший молодой человек наложил на нее колдовские чары, чтобы привлечь ее внимание. Снять приворот она смогла лишь с помощью легендарного экстрасенса Влада Череватого. Познакомившись с колдуном, она стала единственной его ученицей.

Верим в любовь колдуна и ведьмы?

Верим, колдуны и ведьмы тоже имеют право любить!
Этот сельский колдун приворожил девушку, вот она и попалась в его сети
Певчая явно что-то наколдовала, вот Александр и попался
Липовая это любовь, не верим
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Битва экстрасенсов Новая Битва экстрасенсов Маги Колдунья Ведьма Таролог Шоу Свадьба Любовь
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