Одна — из поместья Льва Толстого, другой — разоблачитель сына ректора: новосибирцы показали ретрофото родственников

На фото — сестры Антонина и Екатерина. Как предполагает внучка Ольга, кадр сделан в конце 1940-х годов Источник: предоставлено читательницей Ольгой











Любите листать семейный альбом? Обычно там можно найти фото из не самого далекого прошлого, потому что старые снимки со временем теряются, мнутся или портятся. А сейчас альбомы и вовсе заменили соцсети. Но есть те, кто не только бережно хранит старые снимки, но и знает их историю. Мы попросили наших читателей прислать фото своих родственников из прошлого столетия и рассказать о них. Подробности — в этом материале.

На фото — прабабушка читательницы Мария Зайцева и бабушка Зинаида Ничман. Фото сделано примерно в середине 1950-х годов.



— Прабабушка жила под Тюменью, работала в колхозе. Бабушка родилась в 1936 году. Бабушка 40 лет проработала в НГПУ на кафедре исторического языкознания. Многие учителя русского языка и литературы школ Новосибирска — ее выпускники. В моем детстве у нее в гостях часто бывали студенты: приходили они, конечно же, за знаниями. Больше всего на этом фото меня восхищает красивая улыбка моей бабушки, — написала ее внучка.

Зинаиде Ничман на этом фото около 20 лет Источник: предоставила читательница НГС











Другая сибирячка поделилась снимком своей прабабушки Ядвиги Михайловны, которая увлекалась выращиванием гибискусов, и прадеда Константина Николаевича. Незадолго до того, как был сделан снимок, он купил радио. На фото видно, как его слушает бабушка читательницы Лариса Константиновна, справа — уже ее бабушка Варвара Гавриловна.

— Прадед учился в Новосибирском вузе, написал обличающую статью в местной стенгазете про сына ректора, который приставал к студенткам, и прадеда за это осудили на 5 лет трудовых лагерей. На этом фото он как раз недавно вернулся домой к родителям в Канск. Работал учителем и директором в местной школе, был очень веселым и любил детей. А в 1943 году погиб в боях на озере Ильмень в операции «Полярная звезда», — рассказала сибирячка.

Снимок сделан в 1939 или 1940 году Источник: семейный архив Горловых-Ивановых











Следующие фото, которые прислала сибирячка Юлия, сделаны примерно в конце 1989 года перед празднованием Нового года.

— На первом фото моя бабушка Вера Петровна, старшая девочка — это я, маленькая — моя сестра Оля, фото сделано перед Новым годом. А на втором фото мои папа и мама — Александр и Таисья — и маленькая я! — рассказала сибирячка.

Кадры сделаны 25 лет назад Источник: предоставила Юлия Александрова











Следующий кадр — из 1950-х годов.

— Мои бабушка с дедушкой с внучкой и мой папа. Фото сделано в районе остановки «Холодильная», улица Союз Молодежи, — рассказала читательница.

Снимок сделан в Заельцовском районе Источник: семья Даниловых











Еще одну историю о своих родных рассказала сибирячка Светлана Воробьева. На фото — ее прабабушка Евдокия Мартыновна Рубенкова.

— С маленьким ребенком была сослана в Сибирь, Новосибирскую область, с семьей из поместья Ясная поляна из Тулы. Ее мама работала прачкой, а отец — ключником у Льва Николаевича Толстого. На руках у нее внуки — мой отец Владимир Перевалов и дядя Сергей Ильич. Год, возможно, 1961–1963, — рассказала Светлана.

Евдокию Мартыновну сослали в Сибирь из Тулы Источник: предоставила Светлана Воробьева











На этом фото Евдокия Мартыновна с дочерьми Источник: предоставила Светлана Воробьева











Несколько лет назад НГС попросил читателей прислать свои фото из 90-х. В результате получилась подборка снимков, которые передают атмосферу и стиль этого времени. Посмотрите на них сами.