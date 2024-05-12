«Моментально стройнею»: актриса Мария Шумакова раскрыла способ, как быстро прийти в форму после родов

Сейчас актрисе 35 лет Источник: Мария Шумакова / «ВКонтакте»











35-летняя актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала, как худеет после рождения первенца. Артистка призналась, что не собирается прибегать к радикальным методам.



Звезда сериала «Сладкая жизнь» заявила, что обожает бег и йогу. Сейчас артистка ждет, пока врач разрешит ей такие интенсивные физические нагрузки.



— Обычно два месяца надо выждать. Моментально стройнею на беге и горячей йоге. Соблазнительно, конечно, моментально стать стройной. Но я точно такой не буду, — заявила актриса.

Знаменитость занимается бегом и йогой Источник: соцсети Марии Шумаковой











Мария Шумакова впервые стала мамой в апреле. У актрисы и ее мужа, медиаменеджера Славы Гусева, родился сын. Мальчика назвали Леонидом. Спустя месяц после родов Мария решила заняться своей фигурой.

