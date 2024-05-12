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Развлечения «Моментально стройнею»: актриса Мария Шумакова раскрыла способ, как быстро прийти в форму после родов

«Моментально стройнею»: актриса Мария Шумакова раскрыла способ, как быстро прийти в форму после родов

Сибирячка впервые стала мамой в апреле

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Сейчас актрисе 35 лет

35-летняя актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала, как худеет после рождения первенца. Артистка призналась, что не собирается прибегать к радикальным методам.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» заявила, что обожает бег и йогу. Сейчас артистка ждет, пока врач разрешит ей такие интенсивные физические нагрузки.

— Обычно два месяца надо выждать. Моментально стройнею на беге и горячей йоге. Соблазнительно, конечно, моментально стать стройной. Но я точно такой не буду, — заявила актриса.

Знаменитость занимается бегом и йогой

Мария Шумакова впервые стала мамой в апреле. У актрисы и ее мужа, медиаменеджера Славы Гусева, родился сын. Мальчика назвали Леонидом. Спустя месяц после родов Мария решила заняться своей фигурой.

Ранее новосибирская актриса Мария Шумакова опубликовала фото, как она гуляет с новорожденным сыном.

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