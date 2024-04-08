«Счастливая мать Леонида»: актриса из Новосибирска Мария Шумакова показала фото после родов

Мария Шумакова стала мамой в 35 лет Источник: Telegram-канал Мария Шумакова











Актриса из Новосибирска Мария Шумакова родила сына, мальчика назвали Леонидом. Новость о пополнении в семье актриса опубликовала в своем Telegram-канале.



— Друзья, я тут немного выпала. Вот уже несколько дней мы втроем с Леонидом. Леня пока не хочет показываться в соцсети, но лицо довольной матери сразу после — прилагается, — написала Мария Шумакова.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети, где рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео по теме, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так Шумакова поделилась, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, что в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

Звезда сериала «Сладкая жизнь» активно вела соцсети и рассказывала о беременности Источник: Telegram-канал Мария Шумакова











Актриса также рассказала, что роды она заложила 600 — 800 тысяч рублей.



— Я буду рожать в Клиническом госпитале Лапино, на роды там я закладываю где-то 600–800 тысяч. С прошлых съемок я уже отложила какую-то часть денег на ведение беременности. Я очень люблю комфорт, красоту, и если я могу потратить на это деньги, я их потрачу. Сейчас я заработала на комфортные роды, — пояснила сибирячка.

Напомним, что актриса замужем за медиа-менеджером Comedy Club Славой Гусевым. Ранее Шумакова не делилась подробностями личной жизни. Многие СМИ делали акцент на то, что актриса вышла замуж только в 33 года, но Марию этот факт никогда не смущал, о чем она писала в своем блоге.

До свадьбы Мария и Слава уже были знакомы, но отношения закрутились только через 9 лет после первой встречи Источник: Telegram-канал Мария Шумакова











Мария Шумакова родилась и выросла в Новосибирске. Популярность к ней пришла не сразу — в родном городе она не прошла конкурс в театральный институт и решила попробовать свои силы в Москве. Сибирячка окончила высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом.



Впервые Мария попала в кино в 2010 году — это было юмористическое шоу «Счастливый конец». После роли в ситкоме и нескольких эпизодических работ на других небольших проектах Марию заметили и утвердили играть Наташу в сериале «Сладкая жизнь» на телеканале ТНТ. Для этой роли сибирячке пришлось набрать целых 15 килограммов — тогда ей было всего 23 года, а предстояло сыграть 35-летнюю мать семейства с лишним весом, кучей проблем и изменяющим мужем.



Мария Шумакова не осталась актрисой одной роли, среди ее работ есть и другие запоминающиеся персонажи — ведьма в сериале «Бег Пальмиры» и роль Дарьи в «Грозном». Актриса стабильно попадала в рейтинг самых сексуальных женщин страны, который составляет журнал MAXIM — ее называют новосибирской Моникой Беллуччи.



На прошлой неделе бурные обсуждения вызвали снимки бывшей жены Павла Прилучного — Агата выложила в соцсети фотографии, на которых она обнимается с актером Иваном Чуйковым.

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