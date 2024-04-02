Затмил Прилучного? Агата Муцениеце выложила в Сеть фото с новым красавчиком — пара нежно обнимается

Агата Муцениеце снова шутит на тему личной жизни Источник: chyikov / / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Бывшая жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце опять ввела в заблуждение поклонников, намекнув на новый роман. Актриса выложила пост 1 апреля и написала: «В каждой шутке...». На фото она нежно обнимается с актером Иваном Чуйковым.



Фанатов Муцениеце не смутил день публикации: они уверены в том, что отношения между артистами настоящие. Под постом развернулось обсуждения на тему того, как Агата меняется рядом с возлюбленным в лучшую сторону, последователям Муцениеце хочется, чтобы связь с Чуйковым не оказалась первоапрельской шуткой.

—Какая Агата тонкая, хрупкая, нежная, покорная. Это так интересно наблюдать, как женщина из сильной, независимой, рядом с мужчиной становится цветком, который нуждается в уходе, заботе и любви, — написала пользовательница Анастасия Александрова.



— Это что, новый мужчина Агаты? Или это просто фотосессия? — задалась вопросом фанатка.

Пользователи соцсети высоко оценили внешность Ивана, заметив, что Прилучный на его фоне заметно проседает Источник: agataagata / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— В 100 раз лучше Прилучного, классно смотритесь, — высказалась Оксана.



— Ого, какого мачо отхватила, бывший отдыхает, — прокомментировала Алеся Гавриленко.

— Прилучный нервно курит, — пошутила Евгения.

Личная жизнь Агаты вызывает массу вопросов и споров среди фанатов актрисы. До сих пор не известно, кто настоящий парень Муцениеце. Ей приписывали отношения с Никитой Кологривым — они вместе снялись в семейном кино «Я — медведь». В своем Instagram*(деятельность соцсети запрещена на территории РФ) актриса называла себя Агатой Кологривой. Поклонники артистов заметили, что после съемок фильма Никита стал появляться в соцсетях Агаты. Анонимный источник рассказал изданию «Комсомольская правда» о том, что красивая латышка очаровала Никиту и тот потерял голову.

После скандальных интервью Кологривого Агата высказывалась в его защиту Источник: agataagata / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался, — приводит цитату своего источника «КП». Корреспондент НГС обратилась за комментарием к актеру, но вопросы остались без ответа.



В начале года ходили слухи о том, что Агата начала встречаться со стоматологом Александром Соколенко. Их заметили вместе на острове Пханган в Сиамском заливе, а до этого видели вместе лишь раз в 2021 году. Издание The Voice пишет, что согласно источникам, пара встречается уже три года. В список мужчин Муцениеце также попал ресторатор Владимир Перельман и режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко, но актриса опровергла эту информацию.

Личная жизнь новосибирца Давы также не дает покоя поклонникам — Манукян показал в соцсетях романтичные кадры с девушкой, фанаты гадают, кем может оказаться возлюбленная блогера.

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