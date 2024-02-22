Потерял голову от Агаты? В Сети появился слух о романе Никиты Кологривого с бывшей женой Павла Прилучного

Актера из Новосибирска Никиту Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце — бывшей женой другого актера и также новосибирца в прошлом — Павла Прилучного. Агата и Никита вместе снялись в семейном кино «Я — медведь». Поклонники артистов заметили, что после съемок фильма Никита стал появляться в соцсетях Агаты, которая поддержала его, заявив, что в скандальных интервью Кологривый говорит четко и по делу.
Наши коллеги из «Стархита» поговорили с Агатой — актриса назвала Кологривого настоящим профессионалом. Актрисе импонирует, что звезда «Слово пацана» независимый: он может высказать свое мнение и вести себя так, как комфортно ему.
— Я считаю, что он красавчик, — заявила актриса.
Муцениеце также рассказала, что во время съемок Кологривый ее не обижал, они подружились и даже пофлиртовали на публику — она назвала Никиту мужем, а себя Агатой Кологривой. Не все поклонники оценили шутку и не поверили в дружбу, решив, что между актерами завязался роман, который стал причиной развода Кологривого с женой. По слухам, их отношения начались летом, но закончились к осени.
В августе прошлого года актёр уже высказывался по теме, его слова опубликовал сайт «Вокруг ТВ».
— Это был проект. Тем, кто смотрит влоги и знает актеров, даже объяснять ничего не надо. А слухи пусть пускают и дальше! — заявил артист.
Интерес к «паре» Кологривого и Муцениеце вспыхнул снова после того, как анонимный источник рассказал изданию «Комсомольская правда» о том, что красивая латышка очаровала Никиту и тот потерял голову.
— Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался, — приводит цитату своего источника «КП».
Корреспондент НГС обратилась за комментарием к актеру, но вопросы остались без ответа.
Личная жизнь еще одного уроженца Новосбирска Давида Манукяна также не дает покоя фанатам — он выложил в соцсети фотографией с девушкой, чем вызвал массу споров и предположений.
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