Потерял голову от Агаты? В Сети появился слух о романе Никиты Кологривого с бывшей женой Павла Прилучного

Наши коллеги из «Стархита» поговорили с Агатой — актриса назвала Кологривого настоящим профессионалом. Актрисе импонирует, что звезда «Слово пацана» независимый: он может высказать свое мнение и вести себя так, как комфортно ему.

— Я считаю, что он красавчик, — заявила актриса.



Муцениеце также рассказала, что во время съемок Кологривый ее не обижал, они подружились и даже пофлиртовали на публику — она назвала Никиту мужем, а себя Агатой Кологривой. Не все поклонники оценили шутку и не поверили в дружбу, решив, что между актерами завязался роман, который стал причиной развода Кологривого с женой. По слухам, их отношения начались летом, но закончились к осени.