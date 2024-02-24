«На роды закладываю 600–800 тысяч»: актриса Мария Шумкина выбрала имя для будущего ребенка

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова, известная по сериалу «Сладкая жизнь», рассказала о том, когда решила пойти в сферу шоу-бизнеса и с какими трудностями столкнулась при поступлении в театральный. Также в интервью Евгению Лошаку беременная артистка рассказала, как хочет назвать ребенка и поделилась своей страстью к гаданию на картах Таро.
Мечты об актерской карьере
По словам Марии, она с детства знала, что хочет стать актрисой. Из-за того, что у семьи были финансовые трудности, девушка переживала, что не сможет отправиться на учебу в Москву. Также актриса провалилась при поступлении в вуз в Новосибирске, из-за чего у ее родителей тоже возникли сомнения насчет зачисления в столичный университет.
— Для девочки из Новосибирска поступить в Москву в театральный ВУЗ без каких-либо протекций — это было то же самое, что в космос полететь, это абсолютно нереально. Но мне повезло, я поступила сразу в четыре вуза, — поделилась актриса.
Как рассказала Мария, ее жизнь сильно изменилась после съемок в сериале «Сладкая жизнь»:
— Это было конечно классно, круто: ты просыпаешься — тебя все узнают. После съемок было небольшое давление сейчас уже легче. Сейчас много проектов, но такого баснословного успеха с другими проектами не случилось.
Увлечение гаданиями
Актриса призналась, что интересуется картами Таро с детства. По мнению актрисы, сейчас в России «модно» заниматься раскладами. Поэтому артистка и решила вспомнить детство.
— Карты таро взяла впервые в руки лет в 12, наверно. Я зашла в хлебный магазин на остановке «Золотая Нива», и там была эта колода. Все колоды стоили условно 200 рублей, цен точных не помню, а эта колода 2 тысячи. И мне захотелось именно ее. Папа тогда мне платил деньги «за труд». Условно: покракрасила забор — мне заплатили, я купила эту колоду и начала самостоятельно их изучать, выписывать значения. В итоге в 27 лет я встретила человека, который обучил меня ими пользоваться, — рассказала Мария.
На вопрос о том, хотела бы Мария сыграть гадалку или ведьму в кино или сериале, актриса ответила: «Да». Она отметила, что подобные роли уже есть в ее карьере.
— У меня было несколько ролей и гадалок, и цыганок, но, думаю, да, хотела бы. Но сейчас я играю несчастных женщин, — отметила Мария.
О будущем ребенке
Сейчас Мария беременна. Актриса рассказала, что ждет мальчика, и планирует назвать его Леонидом.
— Я буду рожать в Клиническом госпитале Лапино, на роды там я закладываю где-то 600–800 тысяч. С прошлых съемок я уже отложила какую-то часть денег на ведение беременности. Я очень люблю комфорт, красоту, и если я могу потратить на это деньги, я их потрачу. Сейчас я заработала на комфортные роды, — пояснила сибирячка.
Ранее Мария Шумакова пожаловалась на эмоциональные качели из-за беременности. Сибирячка в социальных сетях, активно рассказывает о своем положении, а также она делится впечатлениями и переживаниями.
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