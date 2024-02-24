«На роды закладываю 600–800 тысяч»: актриса Мария Шумкина выбрала имя для будущего ребенка

Как рассказала Мария, ее жизнь сильно изменилась после съемок в сериале «Сладкая жизнь»:



— Это было конечно классно, круто: ты просыпаешься — тебя все узнают. После съемок было небольшое давление сейчас уже легче. Сейчас много проектов, но такого баснословного успеха с другими проектами не случилось.



Увлечение гаданиями

Актриса призналась, что интересуется картами Таро с детства. По мнению актрисы, сейчас в России «модно» заниматься раскладами. Поэтому артистка и решила вспомнить детство.

