Попал обломок сбитой ракеты: из-за массированной атаки в Белгороде рухнул подъезд — онлайн

Сегодня, 12 мая, Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Мария Захарова: Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.
Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, там могут быть гражданские — оперативные службы.
17 человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде, заявил и. о. главы Минздрава РФ Мурашко.
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлены дополнительные бригады медиков.
Минобороны России: Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
МЧС России опубликовало кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Белгороде.
Вячеслав Гладков призвал жителей не создавать толпу у обрушившегося дома.
Губернатор Вячеслав Гладков помогает разбирать завалы обрушения подъезда в Белгороде.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.
— 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — пояснили в ведомстве.
Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Момент падения крыши разрушенного дома в Белгороде, внизу находились десятки людей.
МЧС России: в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативные службы, число пострадавших в Белгороде выросло до 13 человек.
У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками.
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом.