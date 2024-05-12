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Здоровье истории «Бог забрал слух, чтобы я вдохновляла других»: как глухая мастер по оформлению бровей стала блогером и открыла студию красоты

«Бог забрал слух, чтобы я вдохновляла других»: как глухая мастер по оформлению бровей стала блогером и открыла студию красоты

Вероника Гофман поет на языке жестов и снимает ролики о жизни бровиста

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Вероника излучает солнечную энергетику

24-летняя Вероника Гофман из Омска называет себя первым глухим бровистом. Она работает в собственной студии в центре города и ведет блог о своей жизни на 111 тысяч подписчиков. В Instagram* она выкладывает видео о том, как «поет» песни на языке жестов. Сейчас ее бизнес и доход от блога позволяют ездить на отдых в другие страны и обеспечивать родителей, но когда-то она страдала от издевательств сверстников и низкой самооценки. Как Веронике удалось поверить в себя и даже заняться стендапом — в материале наших коллег из NGS55.RU.

«Мой театр — это мой Instagram*»

Вероника — мастер по оформлению бровей и блогер. Instagram* Вероники стал расти благодаря липсинк-видео, где девушка передает смысл текста с помощью жестов. Вероника «поет» Лолиту Милявскую, Serebro и песни других исполнителей о любви и расставании. Она слышит музыку с помощью импланта, который ей поставили в 12 лет.

В свои видео Ника вкладывает много эмоций

До этого Вероника могла либо воспринимать только громкие звуки, либо слышать в том случае, когда надевала слуховой аппарат. У девушки врожденная тугоухость четвертой степени. Вероника рассказала, что это позволило ей быть уникальной среди блогеров:

— Я веду блог с 2019 года. Для всех это большой шок, как я могу слышать с четвертой степенью глухоты и почему у меня есть голос. Многие не понимали, почему у меня такой акцент. Моя фишка — это глухота, и я решила, что мой театр — это мой Instagram*.

В блоге Вероника решила рассказывать о своей жизни и смешных моментах на работе. Например, о том, как модель устает долго сидеть на коррекции бровей. Также Вероника выставляет мотивирующие видео о трудностях, которые преодолела на пути к бизнесу и 111 тысячам подписчиков.

Ника рассказала нам о своем детстве

«Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь»

Основная проблема маленькой Вероники была в том, что она плохо разговаривала. По словам девушки, ее мама каждый раз по дороге в садик и в школу-интернат для слабослышащих просила называть слова, чтобы дикция стала лучше. В родительском доме до сих пор остались бумажки, на которых написано «потолок», «стул», «стол».

Вероника читала книги и энциклопедии, но это плохо помогало. Когда девочке поставили имплант, мама отдала ее в обычную школу, чтобы она училась быть наравне со всеми. Вероника рассказала, что это был самый тяжелый период ее жизни:

— Человек, у которого проблемы со слухом, долго развивается. Мозг тяжело всё воспринимает. И у меня так же. Я не хотела уходить, хотела остаться в интернате — у меня тут друзья, легче учиться. Когда я перешла в новую школу, одноклассники смотрели на меня дикими глазами: «Ты что, глухая? Зачем пришла к нам в школу?» Мне было страшно. Я говорила маме, что не смогу там учиться. В мой адрес постоянно сыпались грубые слова, меня дергали, толкали, говорили, что я никогда ничего не добьюсь. Каждый вечер дома я плакала. Мне было тяжело взять себя в руки и пойти дальше.

Первые видео Ника записывала еще в детстве

Чтобы отвлечься, маленькая Вероника начала записывать себя на видео. Сидя по вечерам в темной комнате, она рассказывала камере, как прошел ее день. Когда Вероника выкладывала на YouTube свой первый ролик, она и подумать не могла, что через 14 лет станет такой популярной.

— Чтобы понять, почему я родилась глухой, я даже во взрослом возрасте обращалась к астрологу, тарологу и нумерологу. Все говорили: «У тебя забрали слух, но у тебя другой дар». У меня сильная энергия, я очень добрая, харизматичная, яркая, свободная. Мои подписчики часто мне пишут: «Вероника, у тебя особый магнетизм!» А мне нравится им делиться.

Ника считает, что глухота — ее фишка, а не недостаток

«Теперь я не вылезаю из туфель»

В 2019 году начать вести блог девушке помогал ее парень. Вероника познакомилась с ним в Instagram*. Парень часто приезжал в гости из другого города. В 2020 году Вероника обучала онлайн других глухих мастеров оформлению бровей и долговременной укладке и хорошо зарабатывала. Вместе с молодым человеком они вели прямые эфиры. У пары даже появились поклонники, но спустя два года они расстались. Вероника рассказала, что в отношениях она мало обращала внимание на себя:

— Раньше я отдавалась отношениям, даже обеспечивала молодого человека. Меня это давило, я не хотела так жить. Я самодостаточная девушка и много зарабатываю, а также считаю, что парень должен мотивироваться мной, а не сидеть на диване.

Вероника выучилась на бровиста

Прежде чем открыть свою студию, Вероника путешествовала, работала над своими детскими травмами и уверенностью в себе. В 2022 году ее харизму заметили в жюри конкурса «Мисс тихая красота» и отдали ей первое место. Омичка обошла 30 глухих и слабослышащих женщин в возрасте от 18 до 69 лет. По словам Вероники, конкурс изменил ее и сделал женственной:

— Каждый день нужно было носить каблуки по 3–4 часа. У меня болели ноги плюс нужно было на финале пять часов в них стоять. Раньше я ничего, кроме кроссовок, не носила. Теперь из туфель не вылезаю.

В 2022 году Вероника стала «Мисс тихая красота»

Страшнее всего начинать сначала

С 2023 по 2024 год Вероника готовилась открыть свою студию по оформлению бровей. Чтобы зарабатывать больше и ни на что не отвлекаться, она даже не вступала в отношения с парнями. Вероника гордится, что построила бизнес только на свои деньги. Кроме того, на них она обеспечивает родителей. По словам нашей героини, семья помогала ей не финансово, а морально и физически:

— Папа собрал зеркало, полку. Мама помогала убираться, мыть полы, а сестры придумали оформление. Тяжелее всего было набрать клиентов, так как за два года до открытия студии я отдала их другим мастерам. Тогда я мало времени решила оставить оформлению бровей, чтобы путешествовать и заниматься собой, а теперь нужно было искать их заново.

У Вероники очень светлая студия

Открывать студию было не страшно, так как ее во всём поддерживали близкие люди. 11 февраля 2024 года Вероника пригласила туда первых посетителей.

— Надо было звать людей, и неважно, блогеры это или нет. Я звала тех людей, с которыми я общалась, которых знала.

В ее планах — нанять на работу других бровистов к себе в студию. Сейчас в команде Вероники есть личный ассистент и фотограф, которые помогают с блогом. Он растет в цифрах: за последний месяц на Веронику подписались более 50 тысяч человек, которые пришли благодаря рилс. По словам девушки, людям нравятся ее мотивирующие и смешные рилс, туториалы по макияжу и видео с другими слабослышащими. Аудитория Вероники — девушки и женщины, часть из них — глухие. Есть и парни, которые посылают Веронике цветы в знак восхищения.

Вокруг Вероники много мужского внимания, но ее сердце свободно

Сейчас от той девочки, над которой издевались сверстники в школе, не осталось и следа. Вероника говорит громко и экспрессивно. По ее словам, благодаря этому другие хотят, чтобы она была их мотиватором:

— Покажи себя, будь уверенной. Одевайся так, как хочешь. Делай макияж для себя, и неважно, куда ты идешь. Сделай брови, сделай маникюр, помедитируй, сходи на йогу. Я вот, например, сейчас учусь выступать со стендапом. Скоро у меня будет первое выступление. Хоть я и боюсь, но знаю, что иду за своим сердцем.

У Вероники много планов

Мы разговаривали с Вероникой Гофман четыре года назад. Тогда она рассказала NGS55.RU о том, как справилась с боязнью хейта и как училась в школе-интернате.

А если вам интересна тема блогерства, почитайте нашу статью о блогере-миллионнике KINOKOS. Константин Белухин бросил работу на заводе ради канала на YouTube и дохода в 400 тысяч в месяц.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Глухота Бровист Студия красоты
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