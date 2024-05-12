В Санкт-Петербурге суд арестовал водителя автобуса, в котором утонули семь человек

Суд арестовал Курбанова до 9 июля Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»











Октябрьский районный суд Петербурга принял решение об аресте Рахматшоха Курбонова. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого пассажирский автобус упал в Мойку. В салоне захлебнулись семь человек.

Информацию из суда передает корреспондент «Фонтанки». В зале присутствовали четверо слушателей из числа родных обвиняемого. Один из них, судя по возрасту, может быть его сыном.

Курбонову 43 года, он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство с 2017 года. Женат, воспитывает троих детей. Служил в армии. У него высшее юридическое образование, сообщили суду его адвокаты и передали копию диплома от 2005 года. В 2021 году купил в Петербурге квартиру в ипотеку. В городе также живут его брат и две сестры. Старший брат давно в Москве, он офицер запаса.



Во время аварии Курбонов сломал нос. В суде присутствовал переводчик, но в целом ее услуги практически не понадобились — Курбонов хорошо понимает по-русски, но говорит с ошибками и сильным акцентом.



Следователь, зачитывая ходатайство о заключении Курбонова под стражу, рассказывала о высокой общественной опасности совершенного им деяния. Обвиняемый, по ее словам, цинично пренебрегал правилами. С мая 2023 года он 13 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости. Следователь считает, что он может скрыться, если не окажется за решеткой, — под страхом наказания и из-за того, что в российском гражданстве он меньше десяти лет.



Жена Курбонова работает помощником воспитателя в детском саду. Судья зачитала протокол ее допроса как свидетеля. В 2019 году муж перевез ее и детей из Таджикистана. Паспорт РФ у нее недавно. По ее словам, муж устроился водителем автобуса еще в 2017 году. 9 мая он приехал на работу ранним утром, а вернулся домой в два часа ночи. Около семи утра следующего дня ему позвонил диспетчер и попросил выйти на работу, Курбонов сказал, что мало спал, но ему ответили, что таково «указание начальства». Около 10 часов жена с ним созвонилась, по ее словам, он чувствовал себя хорошо и был бодр. Супруга утверждает, что ее муж никогда не жаловался на работу, но был расстроен утром 10 мая, что его снова вызывают, не дав отдохнуть. Женщина ждала решения суда в коридоре вся в слезах. Как рассказала в перерыве переводчик, которая вместе с адвокатом навещала Курбонова в ИВС, сперва он выехал из парка на другом автобусе, но у него не работал поворотник.



Судья также зачитала протокол допроса обвиняемого: «Я раскаиваюсь в содеянном, в том что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью».



Адвокаты просили не отправлять Курбонова в СИЗО. Он полностью социализирован, скрываться смысла ему нет, потому что в Петербурге вся его семья. Угрожать потерпевшим он не намерен. «Известно, что имеется и второе дело об оказании небезопасных услуг. Согласно информации на сегодняшнее утро, ряд сотрудников задержаны и установлен факт, что есть состав преступления, связанный с тем, что транспортное средство, скорей всего, было неисправно, а также не соблюдались трудовые права Курбонова, что в совокупности и привело к трагедии. Вина, если и будет доказана, минимальна по сравнению с виной тех, кто выпустил на линию автобус и обязал его выйти на работу. Мы видели видео, там явно что-то не так с технической частью. Обвинение Курбонова может вообще оказаться поспешным», — сказал защитник Алексей Прокофьев и попросил у суда домашний арест для Курбонова или запрет определенных действий, а именно управление общественным транспортом.



Курбонов поддержал адвокатов. Еще раз сказал, что раскаивается и соболезнует. В перерыве переводчица поделилась впечатлением, что он очень переживает из-за гибели людей и накануне спрашивал, выжил ли хоть кто-то.



Рахматшох Курбонов управлял лазурным Volgabus-4298.G4 днем 10 мая. Автобус при повороте врезался в поребрик, затем его развернуло, он задел автомобили, пробил ограждение и упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В салоне было 9 человек, выжил только водитель и один пассажир. На помощь в холодную воду бросились несколько мужчин из Дагестана, которые проезжали мимо.

