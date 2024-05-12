«Моей жизни больше нет»: история матери, которая пережила ДТП, но потеряла двоих детей и мужа

Летом прошлого года Наталья Харлова из Северодвинска потеряла семью в жуткой аварии. Вместе с мужем и двумя детьми она ехала на дачу по трасе М-8, как вдруг навстречу им выскочила машина. Произошло лобовое столкновение. Супруг и маленькая дочь погибли на месте, сын скончался в больнице, а сама Наталья осталась практически невредимой. Теперь убитая горем женщина пытается добиться наказания для виновника ДТП, каждый день оплакивая семью и вспоминая ту роковую поездку. В материале наших коллег из 29.RU — ее история.
ДТП произошло 22 июля 2023 года. На встречную полосу выехал 56-летний Валерий Башарин из Архангельска. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей и посадили под домашний арест, а через 8 месяцев меру пересечения смягчили.
«У меня была идеальная семья… Я думала, что мы проживем еще очень долго»
Наталья и Сергей поженились 15 лет назад. Он работал сварщиком на Севмаше, а она — продавцом в магазине.
— Мы начали встречаться достаточно быстро. Это была любовь с первого взгляда. Я полюбила его за его юмор, за душевность, открытость. Мы очень много делали друг для друга и ответственно готовились к появлению детей. Он работал не покладая рук, чтобы мы ни в чём не нуждались. Был компанейским. Вокруг нас всегда были друзья.
Спустя семь лет у супругов появился сын Мирон, а за ним дочка Марьяна.
— Они дружили очень. Смышленые и веселые ребята. Мирон хулиганил много, но был ранимым и заботился о сестре. Он уже был таким высоким, красивым парнем. Очень похожим на папу, и очень был привязанным к нему. Марьяна наоборот, очень привязана ко мне. Она была очень похожа на меня. Дружно мы с ними жили, гуляли. У меня была самая идеальная семья… Мы планировали еще двух детей… И 15 лет — это, конечно, очень мало. Я была уверена, что мы проживем вместе еще очень долго.
Сергей любил водить, семья часто устраивала автопутешествия на дальние расстояния.
— Он очень любил автомобили, и мы много путешествовали на машине. Очень много мест объехали. Почти каждый год посещали Черное море. Там живут наши друзья.
Трагедия случилась во время бытовой поездки. Сергей вез семью в деревню, где провел детство. Визиты туда были традицией.
— Там жила раньше его бабушка. Он всё детство провел в этом доме и прививал любовь к деревне нашим детям.
«Вы можете попрощаться со своим ребенком»
Наталья вспоминает о произошедшем сквозь слезы. Она подробно описывает события того дня.
— Я помню их, эти последние моменты. Мирон ел шоколадку, Марьяна пила йогурт... А следующее воспоминание — как мужчина откачивал мою дочь рядом с разбитой машиной. Оказалось, что он реаниматолог из Архангельска. Увидел аварию и остановился, чтобы помочь.
В машине с семьей была собака. Она тоже выжила и рвалась к раненому ребенку. Наталье пришлось держать животное, чтобы оно не мешало врачу. Собака лаяла. На помощь приходили люди.
— Одна женщина была рядом с моим сыном. Он застрял в машине, и она мне запретила подходить к нему. Сказала, что она медсестра. Видимо, понимала, что я могу начать его вытаскивать и навредить. Это же очень страшно — повредить, не зная, как помочь…
Я слышала, как он плакал. Но от плача стало спокойнее, я подумала что всё хорошо, что он жив.
Я в этот момент стояла со своей дочерью. Не могла от нее отойти. Видела мужа. Он лежал с открытыми глазами, не моргая. Я кричала мужикам, которые рядом с ним находились: «Ребята, он живой?» Они отвечали, что да, но я понимала, что это неправда. Они меня просто щадили.
Наталья вспоминает, что вокруг было много неравнодушных людей, оказывающих посильную помощь.
— Помню, как люди останавливались. Они мне давали полотенца… Какой-то мужчина дал тапки, потому что с нас слетела обувь: с мужа, с меня. С Марьяны одна сандалия слетела. Помню, какие-то люди автомобиль наш стали выключать, потому что он начал дымиться. Они подняли капот, как-то его разогнули и отключили клеммы от аккумулятора.
Чуть позже на место аварии приехали сотрудники ДПС.
Реаниматолог откачивал Марьяну, а сотрудник ДПС просто спустился к нам в овраг, стоял рядом и молча курил. Я такого хладнокровия никогда не видела.
Я его лицо даже запомнила. Хотя вообще ничего не понимала тогда. Уверена была, что приедет скорая помощь и поможет нам. Казалось, что она очень долго ехала, минут 25. Но я уверена была, что моя семья выживет.
Скорая приехала из Березника. Он находился от места происшествия в трех километрах.
— Я помню, что они вкололи Марьяне укол адреналина и унесли ее в машину. Но, к сожалению, сердце не забилось. Мне медсестра сказала: «Вы можете попрощаться с ребенком». Я сначала не поняла даже, с каким ребенком. Она говорит: «Со своей дочкой». Она меня проводила в машину, и я увидела у Марьяны в ноге огромный шприц.
Такая маленькая ножка. С таким огромным шприцем. Я всё поняла… Так хотелось ее на руки взять, обнять.
Но я понимала, что я уже не отпущу тогда ее. Помню как склонилась над ней, целовала.
Маленького Мирона увезли в Архангельскую детскую областную больницу.
— Мне что-то дали выпить, потом я достала телефон и сняла всё, что было вокруг. Отправила друзьям, чтобы они поняли, что случилось. Виновника аварии тоже достали. Его зажало в машине. Меня увезли следом за ним.
Сын Натальи скончался от полученных травм через два дня.
«Я должна довести это дело до конца»
За рулем иномарки, которая вылетела на встречку, был 56-летний Валерий Башарин — бывший начальник исправительной колонии № 16 в Онеге.
По информации УФСИН, Башарин был полковником внутренней службы. На момент ДТП он уже вышел на пенсию.
Ему было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, посадили под домашний арест, а судебные заседания затянулись на долгие месяцы. 11 апреля 2024 года Башарину смягчили меру пресечения. Теперь он может выходить из дома с 06:00 до 20:00, но не может пользоваться интернетом и мобильной связью.
Суд над Башариным стал для Натальи новым смыслом жизни.
— Моей жизни больше нет. Как я могу жить без своих детей? Меня заставляют жить слова моей мамы. Она сказала, что я должна довести это дело до конца. Теперь я вообще не расстаюсь с папкой, в которой хранится уголовное дело.
Я хочу быть уверенной, что этот человек никому больше не причинит вреда.
Женщина опасается, что наказание для бывшего полковника будет слишком мягким. Наталья также утверждает, что за несколько минут до столкновения Башарин скрылся с места другого ДТП.
— Конечно, и 100, и 200, и 1000 лет будет мало для этого человека! Оперуполномоченный, который ведет это дело, сказал мне, что за 25 минут до нашей трагедии Башарин столкнулся с уазиком, но не остановился и поехал дальше. Я бы хотела, чтобы об этом узнали! У нас есть запись звонка в 112 от водителя, в которого он врезался. Поэтому у меня большой вопрос к ГИБДД, почему его вовремя не остановили?
Сразу после аварии в ГИБДД сообщали, что у Валерия Башарина обнаружили признаки опьянения. Позже в Следственном комитете эту информацию опровергли и сообщили, что он находился за рулем в трезвом состоянии. Уголовное дело в отношении Башарина возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Возможное наказание — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Сейчас Наталья набирается сил, чтобы впервые прийти в зал суда. До этого, в заседаниях принимал участие только ее адвокат.
— Тяжело и невыносимо мне там быть. Но я соберусь с силами и буду ходить. Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Мне нужно добиться наказания. А потом я постараюсь начать жизнь с чистого листа.
«Они приходят ко мне во снах»
Справиться с горем Наталье помогают родственники и друзья семьи.
— Меня не оставляли одну и на день. Звонки, встречи, ночевки. Даже дома я не остаюсь одна — рядом моя сестра и мама. Я даже чувствую, что мой муж и дети рядом со мной. Почти каждый день они ко мне приходят во снах. Мы очень много с ним разговариваем о небе. Я уверена, что мы еще с ними встретимся.
Женщина рассказывает, что ей помогают и совершенно незнакомые люди.
— Я многим хотела бы выразить свою благодарность. Мою семью хоронили всей областью. Даже из других регионов мне писали люди и материально помогали. Это очень большая поддержка.
Помимо суда Наталья занялась созданием красивого памятника. Так она хочет выразить любовь к своим близким.
— Будет белая могила полностью. Сейчас я ищу художника, который мне поможет воплотить задумку, и буду заказывать памятник. На нём будет изображена моя семья: муж и дети. На кладбище ее будут узнавать многие, потому что она будет не как у всех.
По информации Следственного комитета, Валерий Башарин признал, что допустил нарушения Правил дорожного движения. Сейчас следствие ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.
Мы попытались связаться с Валерием или его родственниками по телефонам, найденным в открытых источниках. Три номера телефона, зарегистрированные на виновника ДТП, оказались недоступными. Нам удалось дозвониться до одной из его сестер. Она сообщила, что «не будет разговаривать с журналистами», и отказалась поделиться номерами родственников, которые могли бы сообщить о состоянии Валерия.
Мы продолжим следить за развитием событий. Всё, что известно об этой страшной аварии, собираем в отдельном сюжете.