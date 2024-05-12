«Моей жизни больше нет»: история матери, которая пережила ДТП, но потеряла двоих детей и мужа

Наталья много плачет. Каждый день она вспоминает свою семью Источник: Госавтоинспекция Архангельской области, Иван Митюшёв











Летом прошлого года Наталья Харлова из Северодвинска потеряла семью в жуткой аварии. Вместе с мужем и двумя детьми она ехала на дачу по трасе М-8, как вдруг навстречу им выскочила машина. Произошло лобовое столкновение. Супруг и маленькая дочь погибли на месте, сын скончался в больнице, а сама Наталья осталась практически невредимой. Теперь убитая горем женщина пытается добиться наказания для виновника ДТП, каждый день оплакивая семью и вспоминая ту роковую поездку. В материале наших коллег из 29.RU — ее история.



ДТП произошло 22 июля 2023 года. На встречную полосу выехал 56-летний Валерий Башарин из Архангельска. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей и посадили под домашний арест, а через 8 месяцев меру пересечения смягчили.

Наталья рассказала о том страшном дне, который сломал ей жизнь Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«У меня была идеальная семья… Я думала, что мы проживем еще очень долго»

Наталья и Сергей поженились 15 лет назад. Он работал сварщиком на Севмаше, а она — продавцом в магазине.



— Мы начали встречаться достаточно быстро. Это была любовь с первого взгляда. Я полюбила его за его юмор, за душевность, открытость. Мы очень много делали друг для друга и ответственно готовились к появлению детей. Он работал не покладая рук, чтобы мы ни в чём не нуждались. Был компанейским. Вокруг нас всегда были друзья.

Наталью и Сергея познакомил общий друг Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Спустя семь лет у супругов появился сын Мирон, а за ним дочка Марьяна.



— Они дружили очень. Смышленые и веселые ребята. Мирон хулиганил много, но был ранимым и заботился о сестре. Он уже был таким высоким, красивым парнем. Очень похожим на папу, и очень был привязанным к нему. Марьяна наоборот, очень привязана ко мне. Она была очень похожа на меня. Дружно мы с ними жили, гуляли. У меня была самая идеальная семья… Мы планировали еще двух детей… И 15 лет — это, конечно, очень мало. Я была уверена, что мы проживем вместе еще очень долго.

Мирону было 7 лет, а Марьяне всего 2 годика Источник: личный архив Натальи Харловой











Сергей любил водить, семья часто устраивала автопутешествия на дальние расстояния.



— Он очень любил автомобили, и мы много путешествовали на машине. Очень много мест объехали. Почти каждый год посещали Черное море. Там живут наши друзья.



Трагедия случилась во время бытовой поездки. Сергей вез семью в деревню, где провел детство. Визиты туда были традицией.

— Там жила раньше его бабушка. Он всё детство провел в этом доме и прививал любовь к деревне нашим детям.

В доме осталось множество фотографий и детских рисунков Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«Вы можете попрощаться со своим ребенком»

Наталья вспоминает о произошедшем сквозь слезы. Она подробно описывает события того дня.



— Я помню их, эти последние моменты. Мирон ел шоколадку, Марьяна пила йогурт... А следующее воспоминание — как мужчина откачивал мою дочь рядом с разбитой машиной. Оказалось, что он реаниматолог из Архангельска. Увидел аварию и остановился, чтобы помочь.

В машине с семьей была собака. Она тоже выжила и рвалась к раненому ребенку. Наталье пришлось держать животное, чтобы оно не мешало врачу. Собака лаяла. На помощь приходили люди.



— Одна женщина была рядом с моим сыном. Он застрял в машине, и она мне запретила подходить к нему. Сказала, что она медсестра. Видимо, понимала, что я могу начать его вытаскивать и навредить. Это же очень страшно — повредить, не зная, как помочь…

Я слышала, как он плакал. Но от плача стало спокойнее, я подумала что всё хорошо, что он жив. Наталья Харлова, северодвинка, которая потеряла в аварии всю семью

Я в этот момент стояла со своей дочерью. Не могла от нее отойти. Видела мужа. Он лежал с открытыми глазами, не моргая. Я кричала мужикам, которые рядом с ним находились: «Ребята, он живой?» Они отвечали, что да, но я понимала, что это неправда. Они меня просто щадили.

Так выглядела машина после аварии. Рядом лежал Сергей Источник: личный архив Натальи Харловой











Наталья вспоминает, что вокруг было много неравнодушных людей, оказывающих посильную помощь.



— Помню, как люди останавливались. Они мне давали полотенца… Какой-то мужчина дал тапки, потому что с нас слетела обувь: с мужа, с меня. С Марьяны одна сандалия слетела. Помню, какие-то люди автомобиль наш стали выключать, потому что он начал дымиться. Они подняли капот, как-то его разогнули и отключили клеммы от аккумулятора.

Наталья бережно хранит вещи детей Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Чуть позже на место аварии приехали сотрудники ДПС.

Реаниматолог откачивал Марьяну, а сотрудник ДПС просто спустился к нам в овраг, стоял рядом и молча курил. Я такого хладнокровия никогда не видела. Наталья Харлова, северодвинка, которая потеряла в аварии всю семью

Я его лицо даже запомнила. Хотя вообще ничего не понимала тогда. Уверена была, что приедет скорая помощь и поможет нам. Казалось, что она очень долго ехала, минут 25. Но я уверена была, что моя семья выживет.



Скорая приехала из Березника. Он находился от места происшествия в трех километрах.

— Я помню, что они вкололи Марьяне укол адреналина и унесли ее в машину. Но, к сожалению, сердце не забилось. Мне медсестра сказала: «Вы можете попрощаться с ребенком». Я сначала не поняла даже, с каким ребенком. Она говорит: «Со своей дочкой». Она меня проводила в машину, и я увидела у Марьяны в ноге огромный шприц.

Такая маленькая ножка. С таким огромным шприцем. Я всё поняла… Так хотелось ее на руки взять, обнять. Наталья Харлова, которая потеряла в аварии всю семью

Но я понимала, что я уже не отпущу тогда ее. Помню как склонилась над ней, целовала.

Источник: личный архив Натальи Харловой











Маленького Мирона увезли в Архангельскую детскую областную больницу.



— Мне что-то дали выпить, потом я достала телефон и сняла всё, что было вокруг. Отправила друзьям, чтобы они поняли, что случилось. Виновника аварии тоже достали. Его зажало в машине. Меня увезли следом за ним.

Сын Натальи скончался от полученных травм через два дня.

Девушка потеряла всё, чем дорожила Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«Я должна довести это дело до конца»

За рулем иномарки, которая вылетела на встречку, был 56-летний Валерий Башарин — бывший начальник исправительной колонии № 16 в Онеге.

По информации УФСИН, Башарин был полковником внутренней службы. На момент ДТП он уже вышел на пенсию.

Ему было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, посадили под домашний арест, а судебные заседания затянулись на долгие месяцы. 11 апреля 2024 года Башарину смягчили меру пресечения. Теперь он может выходить из дома с 06:00 до 20:00, но не может пользоваться интернетом и мобильной связью.

Машина, водитель которой выехал на встречку, тоже пострадала Источник: ГУ МЧС по Архангельской области











Суд над Башариным стал для Натальи новым смыслом жизни.



— Моей жизни больше нет. Как я могу жить без своих детей? Меня заставляют жить слова моей мамы. Она сказала, что я должна довести это дело до конца. Теперь я вообще не расстаюсь с папкой, в которой хранится уголовное дело.

Я хочу быть уверенной, что этот человек никому больше не причинит вреда. Наталья Харлова, которая потеряла в аварии всю семью

Копия уголовного дела Источник: Иван Митюшёв











Женщина опасается, что наказание для бывшего полковника будет слишком мягким. Наталья также утверждает, что за несколько минут до столкновения Башарин скрылся с места другого ДТП.



— Конечно, и 100, и 200, и 1000 лет будет мало для этого человека! Оперуполномоченный, который ведет это дело, сказал мне, что за 25 минут до нашей трагедии Башарин столкнулся с уазиком, но не остановился и поехал дальше. Я бы хотела, чтобы об этом узнали! У нас есть запись звонка в 112 от водителя, в которого он врезался. Поэтому у меня большой вопрос к ГИБДД, почему его вовремя не остановили?

Сразу после аварии в ГИБДД сообщали, что у Валерия Башарина обнаружили признаки опьянения. Позже в Следственном комитете эту информацию опровергли и сообщили, что он находился за рулем в трезвом состоянии. Уголовное дело в отношении Башарина возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Возможное наказание — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас Наталья набирается сил, чтобы впервые прийти в зал суда. До этого, в заседаниях принимал участие только ее адвокат.



— Тяжело и невыносимо мне там быть. Но я соберусь с силами и буду ходить. Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Мне нужно добиться наказания. А потом я постараюсь начать жизнь с чистого листа.

Мать погибших детей хочет добиться наказания для виновника аварии Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











«Они приходят ко мне во снах»

Справиться с горем Наталье помогают родственники и друзья семьи.

— Меня не оставляли одну и на день. Звонки, встречи, ночевки. Даже дома я не остаюсь одна — рядом моя сестра и мама. Я даже чувствую, что мой муж и дети рядом со мной. Почти каждый день они ко мне приходят во снах. Мы очень много с ним разговариваем о небе. Я уверена, что мы еще с ними встретимся.

Источник: Иван Митюшёв











Женщина рассказывает, что ей помогают и совершенно незнакомые люди.



— Я многим хотела бы выразить свою благодарность. Мою семью хоронили всей областью. Даже из других регионов мне писали люди и материально помогали. Это очень большая поддержка.

Теперь свидетельство о браке лежит в одной папке со свидетельством о смерти Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Помимо суда Наталья занялась созданием красивого памятника. Так она хочет выразить любовь к своим близким.



— Будет белая могила полностью. Сейчас я ищу художника, который мне поможет воплотить задумку, и буду заказывать памятник. На нём будет изображена моя семья: муж и дети. На кладбище ее будут узнавать многие, потому что она будет не как у всех.

Совсем недавно Наталья была по-настоящему счастлива Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











По информации Следственного комитета, Валерий Башарин признал, что допустил нарушения Правил дорожного движения. Сейчас следствие ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.



Мы попытались связаться с Валерием или его родственниками по телефонам, найденным в открытых источниках. Три номера телефона, зарегистрированные на виновника ДТП, оказались недоступными. Нам удалось дозвониться до одной из его сестер. Она сообщила, что «не будет разговаривать с журналистами», и отказалась поделиться номерами родственников, которые могли бы сообщить о состоянии Валерия.

