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Здоровье Новосибирск накроет очередная волна магнитных бурь: кто в группе риска

Новосибирск накроет очередная волна магнитных бурь: кто в группе риска

Изменения в магнитосфере прогнозируются 13 и 14 мая

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Накануне магнитная буря вызывала северное сияние

В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, в воскресенье, 12 мая, в Новосибирске разбушевалась магнитная буря, астрономическое явление прогнозируется на протяжении всего дня. Изменения в магнитосфере также ожидаются в понедельник, 13 мая. Магнитная буря продлится с полуночи до 21:00–22:00 часов.

Примерно в 23:00 часов магнитосфера планеты будет спокойной, но уже к 04:00 часам 14 мая она вернется в возбужденное состояние. Новая магнитная буря обрушится на Новосибирск с 7:00 до 13:00 часов, ее уровень обозначен как G1 — слабая.

Магнитные бури продлятся в городе 13 и 14 мая

Это явление может влиять на человека. Как сообщила заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, риски есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила специалист.

Магнитные бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и других. По словам врача, людям, которые входят в группу риска, в дни бури лучше снизить нагрузку, не употреблять алкоголь и больше гулять.

Мощные магнитные бури произошли на Земле 11 и 12 мая. Астрономическое явление вызвало северное сияние, которое могли наблюдать жители Новосибирска и области. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ заявили, что настолько сильная магнитная буря на планете случилась впервые за 20 лет.

ПО ТЕМЕ
Магнитные бури Метеозависимость Здоровье Новосибирск Солнце
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