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Наука Горизонт окрасился алыми цветами: мощное северное сияние озарило небо над Новосибирском — яркие фото

Горизонт окрасился алыми цветами: мощное северное сияние озарило небо над Новосибирском — яркие фото

Вспышки на небе вызваны магнитными бурями

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Читатели НГС поделились впечатляющими снимками

В ночь на 12 мая жители Новосибирска могли наблюдать яркое северное сияние. Явление случилось из-за магнитной бури высшего, пятого уровня. Сделать впечатляющие фото поспешили многие сибиряки. Делимся кадрами яркого природного явления.

Фото неба, разукрашенного яркими красками, прислала в редакцию читательница НГС Виктория. Как рассказала девушка, кадры она сделала в селе Зятьковка Купинского района.

Кадры из Купинского района

Снимками из Барабинска поделилась и читательница НГС Татьяна.

Фото из Барабинска

Еще один читатель НГС Максим Адаричев также запечатлел вспышки в небе.

— К сожалению, невооруженным глазом всполохи показались бледными, а вот в режиме ночной съемки — настоящие сибирские чудеса. Большая удача оказаться в пригороде и наблюдать северное сияние буквально в первом ряду, — отметил мужчина.

Небо озарили яркие цвета

Снять яркое северное сияние поспешил и новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Кадры он сделал недалеко от села Жеребцово в Новосибирском районе.

Кадры сделаны в Новосибирском районе

Ради ярких кадров за город отправился и читатель НГС Сергей Мельниченко.

Ради впечатляющих фото сибиряк уехал за город

В начале года в небе над Новосибирском также заметили северное сияние. Явление удалось снять в городе на улице Сухарной.

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