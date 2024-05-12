Горизонт окрасился алыми цветами: мощное северное сияние озарило небо над Новосибирском — яркие фото

Читатели НГС поделились впечатляющими снимками Источник: Алексей Поляков











В ночь на 12 мая жители Новосибирска могли наблюдать яркое северное сияние. Явление случилось из-за магнитной бури высшего, пятого уровня. Сделать впечатляющие фото поспешили многие сибиряки. Делимся кадрами яркого природного явления.



Фото неба, разукрашенного яркими красками, прислала в редакцию читательница НГС Виктория. Как рассказала девушка, кадры она сделала в селе Зятьковка Купинского района.

Кадры из Купинского района Источник: читательница НГС Виктория











Снимками из Барабинска поделилась и читательница НГС Татьяна.

Фото из Барабинска Источник: читательница НГС Татьяна











Еще один читатель НГС Максим Адаричев также запечатлел вспышки в небе.



— К сожалению, невооруженным глазом всполохи показались бледными, а вот в режиме ночной съемки — настоящие сибирские чудеса. Большая удача оказаться в пригороде и наблюдать северное сияние буквально в первом ряду, — отметил мужчина.

Небо озарили яркие цвета Источник: Максим Адаричев











Снять яркое северное сияние поспешил и новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Кадры он сделал недалеко от села Жеребцово в Новосибирском районе.

Кадры сделаны в Новосибирском районе Источник: Алексей Поляков











Ради ярких кадров за город отправился и читатель НГС Сергей Мельниченко.

Ради впечатляющих фото сибиряк уехал за город Источник: читатель НГС Сергей Мельниченко









