В Новосибирске около недели ищут пропавшую женщину

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 37-летняя Наталья Ключникова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 6 мая.
Приметы Натальи: рост — 165 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза серые. В день пропажи была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у женщины бала черная сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.