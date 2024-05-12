«Тучных людей становится всё больше»: профессор дал шесть советов тем, кто хочет избавиться от лишнего веса

Диета предполагает исключения. Лучше добавить в свою жизнь правильное рациональное питание Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Недавно мы пережили пандемию COVID-19. Она стала грозным предупреждением человеку о том, что надо менять образ жизни и характер питания. Ведь крайне беспощадным способом пандемия показала, что нельзя быть полным, тучным. Именно пациенты с метаболическим синдромом, ожирением, диабетом, нарушением липидного и углеводного обменов не перенесли цитокиновый шторм. Именно эти люди погибали от нового вируса.



Но ковид закончился, а пандемия ожирения только набирает обороты, и нет никаких шансов, что она прекратится, считает главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский. Он объяснил «Доктору Питеру», почему так важно следить за своим весом, как осознанно питаться и какие способы помогут похудеть.



Юрий Успенский — гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга, заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. Вальдмана СПбГПМУ.



Пандемия ожирения

Если раньше только тучная женщина могла выжить сама и выкормить своих детей, то сейчас времена изменились. Жизнь стала более легкой, физически мы стали работать меньше, появились пищевые излишества. Ситуация кардинальным образом изменилась во второй половине XX века, когда на смену продуктам натуральным пришли те, что подвергнуты технологической обработке. Натуральную пищу мы сейчас практически не едим. Мы кладем в тарелку продукты, которые содержат стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса, гормоны, антибиотики.

Мы едим колбасу, которая год не тухнет, пьем молоко, которое год не киснет, и расплата за это — как раз набирающая обороты пандемия ожирения. Тучных людей становится всё больше. В клинике Педиатрического университета мои коллеги наблюдают драматические истории: маленькие дети 3–5 лет страдают тяжелыми формами ожирения. А всё потому, что углеводов за последние сто лет мы стали потреблять в 20 раз больше. Если человек начала XX века ел порядка двух килограммов сахара в год, то современный — 30!



Привычка есть с хлебом устарела

Наши предки пахали, рубили, таскали, косили — им действительно нужно было 5–6 тысяч ккал в сутки, и в основном они замещали этот калораж хлебом. Но современный человек сейчас ничем не орудует, кроме мышки от компьютера или шариковой ручки. Но при этом он сохранил привычку есть всё с хлебом, как будто нам нужны эти дополнительные калории. И как результат — мы потребляем калорий в несколько раз больше, чем это необходимо для поддержания естественного обмена. В итоге нарушается равновесие, ведь материя нерастворима, неуничтожима, она лишь переходит из одной формы в другую и откладывается в виде жира.

Главные ошибки в питании

Нередко бывает и так, что у современного человека нарушены типы пищевого поведения. Правильный, рациональный тип — когда вы хотите есть, садитесь за стол и получаете от еды удовольствие.

Но есть опасный ограничительный тип пищевого поведения, когда сегодня не ешь ничего, а завтра срываешься и набрасываешься на булочки и торты. Такой рваный режим питания способствует набору еще большего числа калорий.



Есть эмоциогенный тип питания, когда еда рассматривается как средство развлечения или борьбы со стрессом. Он тоже увеличивает риск ожирения.



Обман с газировкой

Отдельно стоит сказать об увлечении фастфудом. Это огромное зло! В маленькой бутылочке газировки, которую так любят наши дети, содержится 35 граммов сахара — это 3 столовые ложки. Но попробуйте выпить такое же количество теплой воды с растворенным в ней таким же количеством сахара.

Да вас стошнит! А почему же не тошнит от газировки? В ней есть специальный противорвотный ингредиент.

Благодаря ему эта шипучка спокойно лезет пьющему в горло и не вызывает рвоту. Зачем так делать? Это жесткий маркетинговый ход. Потому что, когда человек выпивает сладкую воду, он хочет еще поесть — например, булку, где лежит жирная котлета. И в итоге набирает кучу калорий.

В газировке и фастфуде содержится огромное количество сахара Источник: Дарья Селенская / 74.RU











Пищевая наркомания

Неправильно считать, что тучному человеку достаточно начать больше ходить, двигаться — и всё, он похудеет. Нет, к сожалению, проблема очень сложная. Ученые в последние годы доказали, что механизмы, которые приводят к развитию расстройств пищевого поведения и поглощению пищи, — это, по сути, пищевая наркомания.

То есть алкоголика и наркомана лечат, даже курильщика лечат, а бедный тучный человек очень часто предоставлен сам себе. И это серьезная проблема.



Как похудеть и уменьшить желудок

Тем, кто хочет сбросить вес, не нужны никакие революционные методы. Это не тот путь.

Методы должны быть абсолютно рациональными.



Надо понять, что взрослому человеку совершенно не нужна углеводная нагрузка. Поэтому в первую очередь людям с избытком веса надо отказаться от хлеба, картошки, макарон. А упор сделать на мясо, творог, различные тушеные и вареные овощи, оливковое масло. Эти продукты должны быть на столе у тучного человека.

Желудок — это мышечный орган, в который может помещаться до 8 килограммов еды. И желание есть всё больше и больше связано с тем, что человек пытается заполнить желудок, почувствовать сытость. Уменьшить желудок можно, и не только при помощи бариатрической хирургии (когда удаляется часть желудка. — Прим. ред.). Просто ежедневно и постепенно надо класть в тарелку всё меньше и меньше еды, и тогда желудок начнет сокращаться. Да, сначала это будет достаточно мучительно, тяжело. Справиться с голодом помогут зеленые яблоки, нежирный кефир, зеленый чай и так далее.

Рыбу надо стараться есть обязательно Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Важное правило: если человек тучен, есть надо очень медленно, а не быстро (как буддийский монах по зернышку свою чашку риса), тщательно пережевывая пищу. У меня есть множество пациентов, которые признаются, что наедаются тем, что составляет 30% от того, что они ели раньше.



Не надо бояться пропускать приемы пищи. Нет ничего плохого в том, чтобы пропустить завтрак, обед или ужин, если это не ребенок и не пациент с сахарным диабетом.

Важно пересмотреть пищевые предпочтения — отказаться от сладкой, легко усваиваемой пищей. Это важно. В одном пирожном калорий столько, что надо пробежать 5 километров, чтобы его «сжечь», а даже в большом овощном салате с тунцом или морепродуктами — 120–180 ккал.

Сладкая углеводистая пища — это бич, это враг, и детей надо правильно воспитывать — кормить их злаковыми, горохом, фасолью, чечевицей, тушеными овощами. Все эти продукты должны быть на детском столе.



Двигательная активность, физические нагрузки — это фактор похудения и мощный антистресс-фактор. Лучше всего подходят кардиоаэробные, но они должны быть адекватными. Когда я вижу человека, который не спеша ходит в спортзале по беговой дорожке, мне хочется спросить: «Вы, наверное, перенесли инфаркт миокарда?» Надо работать над собой. К телу нужно относиться с уважением!

Не люблю слово «диета»

Я категорический противник слова «диета», потому что оно предполагает какое-то исключение. Я бы заменил его на «правильное рациональное питание». И в этом смысле известный средиземноморский стиль питания, пожалуй, к рациональному ближе всего: это оливковое масло, большое количество овощей, рыба, которую надо стараться есть обязательно. Неслучайно в Советском Союзе по четвергам был «рыбный день»: рыба содержит большое количество кислот омега-6 и омега-3, которые обладают протективным действием для развития атеросклероза.

Да, человеку с диабетом надо ограничить углеводы, пациенту с язвенной болезнью нужно употреблять меньше острого и соленого, при болезнях кишечника не стоит есть много капусты, чтобы не было распирания живота. Всё может быть в рационе — в разумных пределах.

Не бросайтесь скупать продукты с приставкой «эко» или «фитнес»

Тема похудения — золотая жила для маркетологов. Ранее гастроэнтеролог рассказывала, что на прилавках магазинов можно найти огромное количество продуктов для «здорового образа жизни». Но, к сожалению, здесь велик шанс попасться на удочку маркетологов.



Во-первых, такие продукты часто ничем не отличаются от «неполезных» аналогов. Шоколадка с приставкой «эко» по калорийности может ничем не уступать обычной.

