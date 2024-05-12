«Непонятно, как узнали, что в Сибири уже тепло»: в Новосибирск на две недели раньше прилетели стрижи

Птицы селятся под карнизами зданий Источник: Птичка на проводе / T.me











В Новосибирск раньше срока вернулись стрижи. Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, птицы прилетели в Сибирь из Африки.



— В Новосибирск на две недели раньше начали возвращаться стрижи. Увидел первого стрижа в небе над Горской позавчера. А сегодня над площадью Станиславского, где у них гнёзда в полостях и щелях под карнизами зданий сталинской застройки, стрижей довольно много. Черные стрижи зимовали в Африке. Непонятно, каким образом они там узнали, что в Сибири настолько тепло, — пояснил специалист.



Также орнитолог отметил, что в город уже вернулись ласточки. По словам Яновского, они уже обживают карнизы зданий.



— У тех же зданий порхают городские ласточки, которые прилетели в обычные для них сроки. У ласточек этого вида белая поясница, как и у также летнего обитателя Новосибирска белопоясного стрижа, — рассказал Яновский.

