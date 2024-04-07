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Животные Сотни диких гусей заметили в Новосибирской области — впечатляющие кадры миграции птиц

Сотни диких гусей заметили в Новосибирской области — впечатляющие кадры миграции птиц

По словам эксперта, на видео пали гуменники

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Птицы летят в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа

В Новосибирской области заметили сотни диких гусей. Видео миграции птиц в личном Telegram-канале опубликовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

Как рассказал НГС директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж» Андрей Баздырев, обычно первые стаи гусей появляются в конце марта начале апреля. По словам эксперта, обычно в стаях насчитывается от пары десятков до нескольких сотен птиц. Но иногда во время миграции их количество может достигать нескольких тысяч особей.

— Вообще в Новосибирской области во время миграции встречаются четыре вида гусей. На видео скорее всего гуменники. Через наш регион проходит достаточно узкий коридор миграции этого вида. Массовый пролет идет вдоль Оби, в том числе очень много летят гусей через Доволенский и Коченевский районы, — пояснил Андрей Баздырев.

По словам эксперта, гуси не останутся в нашем регионе, для гнездования они выбирают лесотундру в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Следующий раз гуменников можно будет увидеть лишь в октябре, когда они полетят через Новосибирскую область в сторону Китая и Киргизии.

Ранее в Новосибирскую область после зимовки в Южной Азии вернулись скворцы.

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Гуси Миграция птиц Новосибирская область
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