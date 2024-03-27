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Животные эксклюзив Вернулись домой из Южной Азии: первых весенних скворцов заметили жители Новосибирска

Вернулись домой из Южной Азии: первых весенних скворцов заметили жители Новосибирска

В регионе они пробудут до сентября

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Кадр птицы сделали в микрорайоне «Щ»

Жительница Новосибирска Елена Бобаченко сняла скворцов, которые вернулись в регион после зимовки в Южной Азии. Как рассказала сибирячка, кадр она сделала на прошедших выходных в микрорайоне «Щ».

— 24 марта пошла на прогулку сделала кадр скворца. Каждый год весной они селятся на окраине микрорайона недалеко от кладбища. Как мне рассказали знакомые, скворцов также заметили в районе поселка Сосновка и на Обском водохранилище на Елбанских островах, — пояснили Елена.

Как рассказал директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж» Андрей Баздырев, обычно первые стаи скворцов возвращаются в Новосибирскую область с середины марта.

— Первые особи прилетают к нам в середине марта. С середины апреля в регион вернется основная масса скворцов. Сейчас у них начнется сезон гнездования. В населенных пунктах они часто селятся в скворечниках, также для гнезд они выбирают дупла в деревьях, — пояснил специалист.

Как отметил Андрей Баздырев, скворцы будут жить в Новосибирской области до сентября, затем они отправятся на зимовку в Южную Азию.

Ранее хищную птицу ястреба-тетеревятника сняла в Академгородке преподаватель НГУ Людмила Буднева.

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