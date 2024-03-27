Вернулись домой из Южной Азии: первых весенних скворцов заметили жители Новосибирска

Кадр птицы сделали в микрорайоне «Щ» Источник: Елена Бобаченко











Жительница Новосибирска Елена Бобаченко сняла скворцов, которые вернулись в регион после зимовки в Южной Азии. Как рассказала сибирячка, кадр она сделала на прошедших выходных в микрорайоне «Щ».



— 24 марта пошла на прогулку сделала кадр скворца. Каждый год весной они селятся на окраине микрорайона недалеко от кладбища. Как мне рассказали знакомые, скворцов также заметили в районе поселка Сосновка и на Обском водохранилище на Елбанских островах, — пояснили Елена.



Как рассказал директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж» Андрей Баздырев, обычно первые стаи скворцов возвращаются в Новосибирскую область с середины марта.



— Первые особи прилетают к нам в середине марта. С середины апреля в регион вернется основная масса скворцов. Сейчас у них начнется сезон гнездования. В населенных пунктах они часто селятся в скворечниках, также для гнезд они выбирают дупла в деревьях, — пояснил специалист.



Как отметил Андрей Баздырев, скворцы будут жить в Новосибирской области до сентября, затем они отправятся на зимовку в Южную Азию.

