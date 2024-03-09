«Городские парки и леса для них как супермаркеты»: хищную птицу сняли в новосибирском Академгородке

— В моем дворе растет высокая сосна, на верхушку которой я смотрю каждый раз, когда выхожу из подъезда и возвращаюсь, потому что там часто сидят интересные птицы. Но встреча с ястребом-тетеревятником была неожиданностью. Пришлось бросить все покупки, чтобы не упустить. Но птица никуда не торопилась и дала себя снять, — рассказала НГС Людмила Буднева.

