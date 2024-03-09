«Городские парки и леса для них как супермаркеты»: хищную птицу сняли в новосибирском Академгородке

Хищную птицу ястреба-тетеревятника сняла в Академгородке преподаватель НГУ Людмила Буднева. Фото пернатого она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».
— В моем дворе растет высокая сосна, на верхушку которой я смотрю каждый раз, когда выхожу из подъезда и возвращаюсь, потому что там часто сидят интересные птицы. Но встреча с ястребом-тетеревятником была неожиданностью. Пришлось бросить все покупки, чтобы не упустить. Но птица никуда не торопилась и дала себя снять, — рассказала НГС Людмила Буднева.
Преподаватель отметила, что три года назад на этом же месте она сняла такого же ястреба. Как рассказал директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж» Андрей Баздырев, в летнее время такую птицу достаточно сложно встретить в городе. Однако на зиму они предпочитают селиться в мегаполисе из-за большого количества добычи.
— Ястреба-тетеревятника в зимний период достаточно часто можно встретить в городских условиях, нередко он кормится в месте скопления голубей. Селятся недалеко от парков или каких-то сельхозпредприятий, где скапливаются птицы, эти места для них как супермаркеты, — пояснил специалист.
Как отметил Андрей Баздырев, птица на фото имеет необычный окрас что может быть связано с возрастом ястреба или регионом, откуда он прилетел.
— Хорошо видны продольные пестрины на брюхе, это говорит о том, что птица молодая. У взрослых ястребов пестрины поперечные. Примерно в возрасте двух лет у них формируется окончательно взрослый окрас. Из-за того, что птица довольно светлая, есть предположение, что она прикочевала из более северных регионов. Птицы такого окраса больше распространены на территории от Красноярского края и до Чукотки и Камчатки, — рассказал Андрей Баздырев.
Ранее Людмила Буднева сняла необычную бело-розовую птицу. В Академгородке преподаватель запечатлела урагуса.