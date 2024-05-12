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Количество пострадавших при обрушении в Белгороде

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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Под завалами дома в Белгороде могут оставаться двое детей

Под завалами дома в Белгороде могут оставаться двое детей

Их состояние неизвестно

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По предварительным данным, в результате обрушения дома пострадали 18 человек

Под завалами рухнувшей многоэтажки в Белгороде остаются люди, по информации Telegram-канала Mash, среди них минимум двое детей. Их состояние неизвестно. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, число пострадавших возросло до 18.

По информации Telegram-канала Baza, среди пострадавших двухмесячный ребенок — он получил сотрясение мозга, баротравму, ожог лица, шеи и дыхательных путей. Мальчик находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Также в больнице находится 16-летний подросток с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По информации Минобороны РФ, дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. В результате взрыва обрушились 16 квартир. На месте ведутся спасательные работы, людей из соседних подъездов эвакуируют в пункты временного размещения. Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.

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