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Дороги и транспорт «Стоят на выезд более двух часов»: огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске

«Стоят на выезд более двух часов»: огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске

Люди едут на кладбище, чтобы убраться на могилах перед Радоницей

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В этом году Радоница выпадает на 14 мая

Огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске. Как сообщил читатель НГС, из-за затора водители вынуждены стоять по несколько часов.

— На Гусинобродском кладбище несколько тысяч машин собрались в гигантскую пробку. Выезд с кладбища — только по 4 машины через светофор. Люди сидят в автомобилях на выезд уже более двух часов. Обращение в экстренные службы не помогло — ни одного сотрудника ГИБДД или полиции на месте нет, — пояснил читатель НГС.

Пробка растянулась на несколько километров

По данным 2ГИС, пробка растянулась от улицы Волочаевской и вплоть до въезда на кладбище. В комментариях водители отмечают, что машины лучше составлять на дороге.

— Внимание, не заезжайте на кладбище. Лучше оставить машину на въезде и сходить пешком. Всё стоит, — написал Денис Караваев.

В этом году Радоница выпадает на 14 мая. В этот день принято ходить на кладбище к тем, кого уже нет рядом. Ранее мы рассказывали, как правильно ходить на кладбище и поминать усопших.

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Радоница Новосибирск Пробка
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