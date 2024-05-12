«Стоят на выезд более двух часов»: огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске

В этом году Радоница выпадает на 14 мая Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Огромная пробка собралась у Гусинобродского кладбища в Новосибирске. Как сообщил читатель НГС, из-за затора водители вынуждены стоять по несколько часов.



— На Гусинобродском кладбище несколько тысяч машин собрались в гигантскую пробку. Выезд с кладбища — только по 4 машины через светофор. Люди сидят в автомобилях на выезд уже более двух часов. Обращение в экстренные службы не помогло — ни одного сотрудника ГИБДД или полиции на месте нет, — пояснил читатель НГС.

Пробка растянулась на несколько километров Источник: 2ГИС











По данным 2ГИС, пробка растянулась от улицы Волочаевской и вплоть до въезда на кладбище. В комментариях водители отмечают, что машины лучше составлять на дороге.



— Внимание, не заезжайте на кладбище. Лучше оставить машину на въезде и сходить пешком. Всё стоит, — написал Денис Караваев.

