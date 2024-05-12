В дом попали фрагменты ракеты, 17 пострадали, есть погибшие: что известно к этой минуте о ЧП в Белгороде

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Коротко рассказываем обо всем, что известно о ЧП к этому часу.
По информации Минобороны РФ дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.
Как сообщало МЧС, в первые минуты спасти из-под завалов удалось 12 человек, в том числе двоих детей. Во время спасательных работ у дома обвалилась крыша, державшаяся за счет соседних подъездов. По информации оперативных служб, спасатели не пострадали. Спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы, там могут оставаться люди.
На момент публикации известно о 17 пострадавших — об этом сообщил и.о. главы Минздрава РФ Мурашко. По его поручению в Белгород направлены дополнительные бригады медиков.
Следственный комитет также сообщает, что по предварительной информации есть погибшие, число не называется.
По факту обстрела СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.