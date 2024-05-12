«Айфон, Мальдивы и унитаз»: россиянки раскрыли списки своих желаний — что они означают

У волгоградок огромные списки желаний, не каждый мужчина сможет их потянуть Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Россиянки обнажили свои списки желаний. У одних это сформированный по пунктам со ссылками на маркетплейсах. Других же вопрос: «Что ты хочешь?» — ввел в ступор. Третьи перечисляли подарки за несколько миллионов рублей. Почему девушки делятся на эти категории, рассказала нашим коллегам из V1.RU психолог Эвелина Гаевская.



Поддержи мой список

Волгоградки не привыкли мелочиться Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Одни дамы при вопросе, что они хотят, сразу выставляют список: фен «Дайсон», новенький айфон, трехкомнатная квартира, машина немецкой марки и отпуск на Мальдивах. Но есть и те, кого такими подарками не вдохновишь, и им приходится задуматься.



— Пусть мужик всё покупает. И что, что у меня есть айфон? Свой отдам маме, а с новеньким буду ходить! — восклицает пышногрудая Диана. — Был у меня один при деньгах, но водил исключительно по ресторанам. Зачем мне такой? Я сама себя могу сводить в ресторан, мне нужен тот, кто будет дарить подарки, которые я не могу себе позволить, остальные — мимо!



У других тоже есть список, но более приближенный к реальности.



— Сертификат в магазин косметики или ювелирный, мягкие пушистые тапочки, милую пижаму, набор для создания свечей, набор разных сортов кофе или чая, набор посуды или ложек подарочный позолоченный, электронику… — перечисляет как на духу психолог Анастасия. — В общем, на день рождения у меня виш-лист из 132 пунктов.



Девушки, которым нужны машины, квартиры, отдых на Мальдивах, хотят материальных социальных ресурсов для подтверждения статуса.



— Эта мотивация, по сути, — про власть, статус, модель — музыку заказывает тот, кто платит, — объясняет психолог Эвелина Гаевская. — Мотивация этой группы — в том, чтобы иметь материальный ресурс, который бы позволил управлять жизнью.



Мужу позвонить

Другие ничего не просят у вселенной, так как их вселенная — кошелек мужа Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Существуют девушки, которым не интересны материальные ценности, так как у них всё есть, а чего нет, муж купит:



— Мальдивы не хочу — уже была, тем более с ребенком маленьким не полечу, дайсон мне не понравился, айфон не хочу… Я бы хотела бассейн на крыше, поездку на концерт любимой группы за границу, ужин в ресторане под водой и посетить в Париж или Лондон, — задумчиво перечисляет волгоградка. — Но это не прям хотелка, это всё у меня будет, нужно только мужу сказать.



В эту группу входят девушки, которым не важен статус, их больше волнуют житейские проблемы.



— Я была бы рада сертификату на маркетплейсе на 50 000 рублей, чтобы начать ремонт в квартире, — мечтательно закатывает глаза Юлия. — Хочу, чтобы мне полностью машину починили. Новый вариатор поставили — это около 200 000 рублей на данный момент, плюс замена всех комплектующих на новые, подошло время технического обслуживания.



Вторая группа респонденток не делает ставку на владение материальными ресурсами. Вместо этого девушки нацелены на владение нематериальными ресурсами, а именно навыками и инструментами.



— В приоритете владение социальным инструментарием для того, чтобы тоже получить возможность управления ситуации, — объясняет Эвелина Гаевская. — Машина для этой группы не является подтверждением высокого социального статуса, иначе не требовала бы ремонта. В данном случае это средство передвижения, а не роскошь.



Девушек, которых не волнуют материальные ценности, мечтают о впечатлениях, путешествиях и эмоциях.



— Айфон я хочу сама себе купить, а вот что действительно бы хотела, так это путешествия. Мечтаю побывать в Питере, — задумчиво говорит Елена. — Было бы приятно получить билеты на концерт любимой группы, хоть я и сама могу их купить, а билет на кубок мира по хоккею был бы дорогим и ценным подарком!



С возрастом меняются предпочтения и желания прекрасной половины человечества. Первое время девушкам хочется определенных вещей и сумочек, чем старше становятся, у них всё приобретается и настоящие хотелки сложно определить.



— От возраста и материального положения изменяются желания. У моих дочек есть список из 200 пунктов, туфельки именно этого бренда, тарелочки с этой каемочкой, меня же это не волнует, у меня всё есть, — пожимает плечами Ольга. — Я бы хотела дом у моря, в Италии например, а из реального — путешествие туда, где нет людей, конечно, не в Элисту, может, в Черногорию... Главное — с сервисом, секс в палатке я прошла в молодости.



Кому-то нужен обычный унитаз, но они боятся признаться Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Часть женщин мечтают решить обычные житейские проблемы.



— Я хочу кошку, но она у меня в ближайшее время появится, — улыбается Мария. — А так… оплатите мне кто-нибудь счет у стоматолога или купите абонемент в спортзал. Вообще мне нужен ремонт в квартире, особенно в туалете. Купите мне унитаз!



По мнению психолога, желание починить или купить вещь для саморазвития и учебы — это способ получить ресурс власти для того, чтобы управлять своей жизнью.



— Девушка, которая хочет в подарок оплату обучения, ремонт машины, кастрюли, хочет реализовать идентичность. Например, «я — хорошая хозяйка», а значит, «слушайтесь меня», — говорит психолог Эвелина Гаевская. — Запрос на получение подарков в виде абонементов в фитнес клуб, на массаж или на услуги косметолога находится посередине между отдыхом на Мальдивах и ремонтом машины. Это тоже про социальный ресурс — запрос на получение инструментария для управления жизнью через имидж.



Я не знаю, чего хочу

Нашлись и те, кто не знает, чего хочет.



— Я вроде хочу и квартиру свою с ремонтом, и полететь куда-то отдыхать, и шмотки новые, и косметику. А с другой стороны, так нарабатываешься, что из хотелок — только до кровати доползти, — со вздохом говорит девушка, которая недавно заняла руководящую должность. — Головой вроде многое хочешь, а потом думаешь: «А зачем оно, если сейчас счастье и мечты заключаются в том, чтобы проспать 12 часов, встать, неспешно сварить кофе, вкусно позавтракать, в ванне полежать еще?».



На взгляд психолога, те, кто сказал «не знаю», — самые искренние. Потому что ответ на вопрос: «Кто я?» — не аналогичен ответу на вопросы: «Кто я по профессии? Что я умею делать? Что у меня есть?»



— Ответ на этот вопрос — про понимание себя, про осознанную личность, про знание, чего хочешь именно ты, чего желаешь, — рассказывает Эвелина Гаевская. — А не про то, в чем убедили родители, учителя, партнеры, особенно бывшие, и маркетологи с соцсетями.

