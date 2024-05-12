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Происшествия Не справился с управлением: новосибирец на «Лексусе» влетел в столб и дорожное ограждение

Не справился с управлением: новосибирец на «Лексусе» влетел в столб и дорожное ограждение

По данным ГИБДД, никто не пострадал

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Подробности ДТП раскрыли в ГИБДД

Днем 12 мая на левом берегу Новосибирска случилось ДТП. Водитель автомобиля врезался в столб, сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке улиц Космическая и проспект Карла Маркса. В группе опубликовали фотографии с места ДТП.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария случилась в 13:00 часов.

— Водитель, управляя автомобилем Lexus, на пересечении улиц Космическая и проспект Карла Маркса, не справившись с управлением, врезался в столб и дорожное ограждение, — сообщили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте аварии работает экипаж ДПС.

В конце прошлого года в Новосибирске автомобиль врезался в световую опору. В ДТП погиб один человек.

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