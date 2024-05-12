Не справился с управлением: новосибирец на «Лексусе» влетел в столб и дорожное ограждение

Днем 12 мая на левом берегу Новосибирска случилось ДТП. Водитель автомобиля врезался в столб, сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Авария произошла на перекрестке улиц Космическая и проспект Карла Маркса. В группе опубликовали фотографии с места ДТП.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария случилась в 13:00 часов.
— Водитель, управляя автомобилем Lexus, на пересечении улиц Космическая и проспект Карла Маркса, не справившись с управлением, врезался в столб и дорожное ограждение, — сообщили в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте аварии работает экипаж ДПС.
В конце прошлого года в Новосибирске автомобиль врезался в световую опору. В ДТП погиб один человек.