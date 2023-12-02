Столб посередине машины: в Кировском районе в ДТП погиб мужчина — подростка госпитализировали

В Новосибирске ночью в субботу, 2 декабря, в Кировском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 36-летний мужчина.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, в 00:10 38-летняя женщина за рулем «Инфинити» ехала по улице Петухова со стороны Бородина в сторону Хилокской. Напротив дома
В результате ДТП 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В больницу госпитализировали 14-летнего подростка.
Обстоятельства ГИБДД устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.
В четверг, 30 ноября, на трассе в Новосибирской области два ребенка погибли в аварии.