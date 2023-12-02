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Столб посередине машины: в Кировском районе в ДТП погиб мужчина — подростка госпитализировали

ДТП произошло поздно ночью

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Столб пробил половину машины

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В Новосибирске ночью в субботу, 2 декабря, в Кировском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 36-летний мужчина.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, в 00:10 38-летняя женщина за рулем «Инфинити» ехала по улице Петухова со стороны Бородина в сторону Хилокской. Напротив дома № 35 на Петухова водитель врезался в световую опору.

В результате ДТП 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В больницу госпитализировали 14-летнего подростка.

Обстоятельства ГИБДД устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.

В четверг, 30 ноября, на трассе в Новосибирской области два ребенка погибли в аварии.

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