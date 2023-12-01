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СрочноДва ребенка погибли в ДТП на трассе
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Легковой автомобиль врезался в грузовик на Ордынской трассе — погибли два ребенка

Одному было 3 года, другому — 12 лет

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Обе машины слетели в кювет

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Два ребенка погибли в аварии в Новосибирской области. ДТП произошло вечером 30 ноября в Ордынском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Стембол» ехала по дороге К-17р со стороны Карасука в сторону Ордынского. Около 21:35 она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «Фредлайнер» под управлением 45-летнего водителя. Оба автомобиля съехали в кювет.

— В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля, — сообщили в МВД.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии уточняются.

На прошлой неделе в Новосибирской области произошла авария, в которой погиб один человек и пострадали четверо.

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