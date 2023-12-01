Легковой автомобиль врезался в грузовик на Ордынской трассе — погибли два ребенка

Два ребенка погибли в аварии в Новосибирской области. ДТП произошло вечером 30 ноября в Ордынском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Стембол» ехала по дороге К-17р со стороны Карасука в сторону Ордынского. Около 21:35 она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «Фредлайнер» под управлением 45-летнего водителя. Оба автомобиля съехали в кювет.