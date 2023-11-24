Четыре человека пострадали, один погиб: лобовое ДТП произошло на новосибирской трассе

В ночь на 24 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области в лобовом ДТП погиб 34-летний мужчина. Он управлял автомобилем Daewoo Nexia, столкнувшимся со встречным Honda Freed. По данным областного ГИБДД, в аварии на трассе «Сибирь» пострадали четыре человека.
— Водитель Daewoo Nexia выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Honda Freed под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, после чего автомобиль Daewoo столкнулся с попутным автомобилем Мan, — так описали обстоятельства ДТП в ГИБДД.
При столкновении также пострадали водитель Honda и его пассажирка, а также два пассажира Daewoo.
20 ноября суд вынес приговор по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом, которое произошло в конце декабря 2022 года. Виновника аварии Дениса Кузнецова приговорили к 7 с половиной годам колонии-поселения, но он посчитал наказание слишком жестоким и решил его обжаловать.